(Görüntülü) Meksika'dan madalyayla döndüler

Taylan YILDIRIM, Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR (DHA) İSTANBUL\'daki Fırst Robotics Competition 2018 (FRC) bölgesel yarışmasında \'Winner\' ve \'Chairman\'s Award\' ödüllerini alıp Türkiye şampiyonu olan, ABD\'deki Dünya Şampiyonası\'nda jüri ödülünü elde eden Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı, bir büyük başarıya da Meksika\'da ulaştı. Öğrenciler, ürettikleri robot ile mühendislik alanında bronz madalya ile güvenlik ödülü almaya hak kazandı.,



Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesinin robotik takımı 4th Dimension öğrencileri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. 22 kişiden oluşan takım üyeleri, 2018 FRC İstanbul Bölgesel Yarışması\'nda ürettikleri robotlarıyla, 36 takımı geride bırakıp Türkiye\'de iki ödülü birden alan tek takım oldu. Eğitim gördükleri fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bir arada kullanılmasını ön planda tutan takım, bu yarışmada, \'Winner\' ve \'Chairman\'s Award\' ödülleriyle Türkiye şampiyonu oldu. Elde ettikleri bu başarıdan sonra ABD Houston\'da yapılacak FRC Dünya Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etmeye hak kazanan takım, burada da jüri ödülüne layık görüldü.



MEKSİKA\'DAN DAVET ALDILAR, BAYRAĞI DALGALANDIRDILAR



ABD\'deki dünya şampiyonasında başarılarıyla göz dolduran takım, First Global Challange yarışmasına Türkiye\'yi temsil etmek üzere Meksika\'ya davet edildi. Mexico City\'de, 189 ülkeden temsilcilerin katıldığı robotik yarışmasının açılışını da Meksika Başkanı Enrique Peña Nieto gerçekleştirdi. 15-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya, Team Turkey takımı ile katılan öğrenciler, ürettikleri robot ile mühendislikte yenilikçilik ödülü olan \'Ustad Ahmad Lahouri Award for Innovation in Engineering\' ödülünü bronz madalya ile Türkiye\'ye taşıdı. Ayrıca güvenlik ödülü olan \'Safety Award\' ile de ödüllendirilen takım, podyumda Türk bayrağını dalgalandırıp büyük gurur yaşattı.



GURURU ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTILAR



Elde ettikleri başarı sonrasında okullarında büyük sevinçle karşılanan öğrenciler, başarılarını arkadaşlarıyla paylaştı. Başarılarını anlatan Mentor Öğretmen Dr. Deniz Çokuslu, Meksika\'da robotik yarışmasına katıldık. Dünya çapında yapılan bir yarışma 189 ülkeden sadece bir takımını katılmasıyla gerçekleştirildi. Bizde bize gelen teklif sonrasında bu yarışmaya katıldık. Orada 189 ülkeyle mücadele ettik. Bu yarışmada her yıl bir tema var. Bu yıl ki tema küp karton kutuların yakalanıp bunun belli yerlere bırakılmasıydı. Bizde iddialı bir robot geliştirdik. Geliştirdiğimiz robot, tüm komutları yerine getirdi. Bundan sonraki yıllarda da iyi dereceler elde edip bu yarışmaya devamlı katılmak istiyoruz dedi.



Takım üyelerinden 10\'uncu sınıf öğrencisi Selen Bayram, Çeşitli projeler yapmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere hiçbir cinsiyet farkı gözetmeksizin ilham olmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Ürettiğimiz robot endüstriyel bir robotta. İkinci yılımızda, yarışmanın en prestijli ödülünü aldık diye konuştu. 10\'uncu sınıf öğrencisi Selahattin Kamil Küpeli de, Bir ay gibi kısa sürede hazırlandık. Türkiye adına katılmamız bizi onurlandırdı. Yarışmaya gittiğimizde her ülkenin insanlarıyla tanıştık. Kendimizi, ülkemizi temsil ettik. Bu gururu yaşadık. Robotumuzda bütün görevleri yaptı. Yaptıklarımızı bundan sonraki nesillere aktarmak istiyoruz dedi.



Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Dr. Aylin Gil ise Öğrencilerimiz iki seneyi aşkın süredir robotik yarışmalarına katılıyorlar. ABD\'de bulundukları sırada Meksika\'ya da davet aldılar. Bronz madalya alıp bizi gururlandırdılar. Bu alanda ilkiz. İlk olmak zordur. Her seferinde bir öncekinin üzerine çıkmamız lazım. Bayrağımızı daha yukarıya taşıyacağız dedi.