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(Görüntülü) Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam caddeleri doldurdu

    Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı'nı geçiren tatilciler, gündüz plajları akşam caddeleri doldurdu

21 Ağustos 2018 19:49

 

 

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı\'nı geçiren tatilciler, gündüz plajları akşam caddeleri doldurdu.

Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçiren vatandaşlar, bunaltan sıcaklardan serinlemek için sahillere akın etti. Atatürk Caddesi\'nden turistik İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar tatilcilerin renkli görüntülerine sahne oldu. Tatilcilerin kimileri şemsiye altında denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken bazıları çocuklarıyla birlikte gün boyu denizde yüzdü, eğlendi. Bayramda halk plajları tamamen doldu. Şehrin ana caddeleri ise adeta terk edilmiş gibiydi. Plajlarda kimileri, şezlong ve sandalyelerini denize çekerek serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Güneşin batmasıyla sahildeki  yürüyüş yollarına akın eden tatilciler bu kez caddeleri doldurdu. \'Oteller bölgesi\' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi, Atatürk ve Kordon Caddesi sahil yolu bayram tatilini geçiren vatandaşlarla doldu. Aileler, parklarda çaylarını yudumlarken çocuklar oyun gruplarında keyifli vakit geçirdi. Yat Limanı\'nda bulunan restoran ve kafeteryalarda oturacak neredeyse kalmadı. Yürüyüş yollarına konumlandırılmış yöresel heykeller ve yat limanı manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, bol bol öz çekim de yaptı.


 

 

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