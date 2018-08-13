(Görüntülü)MANİSA 1100 kiloluk 'Kral'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye

(KJ Haber- Kamera Nermin UÇTU MANİSA, (DHA)1100 kiloluk \'Kral\'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye MANİSA\'da kurbanlık hayvan satan Tahir Kayalı, pazarın en büyüğü olan, simental cinsi 1100 kiloluk danayı alana, 130 kiloluk merinos cinsi koyunu hediye edeceğini söyledi. Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala Manisa\'da kurban pazarında yaşanan durgunluk satıcıları üzdü. Kurbanlık hayvan satıcıları, birçok kişinin fiyatları sormasına rağmen satışların az olmasından yakındı. Satışları artırmak isteyen satıcılardan, cazip kampanyalarla müşteri çekmek için çare arayanlar da oldu. Kurbanlık satan Tahir Kayalı, kendi yetiştirdiği simental cinsi 1100 kiloluk danayı alana, 130 kiloluk merinos cinsi koyunu hediye edeceğini belirtti. Öte yandan kurban pazarını gezip hayvan satıcılarıyla buluşan ve uyarılarda bulunan Tarım ve Orman Manisa İl Müdür Vekili Metin Öztürk, hazırladıkları kurban rehberini dağıttı. Öztürk, Manisa\'da 11 bin civarında büyükbaş ve 95 bin küçükbaş kurbanlık hayvanımız bulunuyor. Kurban satışlarının yapıldığı yerlerde veterinerler tarafından kontroller yapılıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da damızlık dişi hayvan satışı yasak. Kurbanlık alacak kişiler, hayvanda kulak küpesinin bulunmasına dikkat etsin. Kulak küpesiyle ilgili bir mobil uygulamamız var. Bu mobil uygulamayla hayvanla ilgili bütün bilgilere ulaşabilecek dedi.