(Görüntülü)Köpekler, Türkiye ve dünya güvenliği için eğitiliyor

Haber-Kamera Adnan AÇIKGÖZMERSİN,(DHA) MERSİN\'deki Mars K-9 Köpek Eğitim Merkezi\'nde Rasim Tekin tarafından eğitilen köpekler, Türk Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere dünya genelindeki diğer güvenlik kuruluşlarında bomba aramadan uyuşturucu tespitine kadar birçok alanda hizmet veriyor. Irk ve karakter başta olmak üzere birçok kritere göre ayrılan köpekler daha sonra kullanılacakları alanlara özgü eğitimden geçiriliyor. Hergün program dahilinde çalıştırılan köpeklerin sosyal, çalışkan olması ve burunlarını iyi kullanması ise aranan en büyük özelliklerden. Toroslar ilçesi Dalakderesi mahallesinde yaklaşık 7 yıldır hizmet veren Mars K-9 Köpek Eğitim Merkezi\'ndeki köpekler de Uzman Eğitici Rasim Tekin tarafından eğitiliyor. Askeriye ve polisiye sistemindeki köpeklerin eğitimi yaklaşık 2 aylıkken başlıyor. Yavru köpeklere belirlenen programın yaklaşık 1 yıl boyunca sürdüğünü belirten, Rasim Tekin, Özel olarak yetiştirdiğimiz köpeklerin belli başlı yeteneklerinin olması lazım. Köpeğin karakter yapısının iyi olması lazım, ırk özelliklerini genetik olarak çok iyi taşıması lazım, sağlık yönünden herhangi bir probleminin olmaması lazım. Karakter yönünden sosyal, çalışkan olması ve burnunu iyi kullanması gerek. Bu köpekler sosyal ortama çıktığı zaman iyi şekilde iletişim kurmalı, aynı zamanda verilen görevi harfiyen yerine getirmeli. Köpeğin korkularının olmaması lazım. Arama veya dedektör köpeklerini yetiştirirken çalışma teknikleri farklı. Mayın köpeği yetiştiriyorsak sakin olmalı ki, arama yaparken sakin kalsın. Heyecanlı bir köpek zarar görebilir. Bu çalışmaları yaparken köpekleri karakterlerine göre ayırıyoruz dedi. YAVRULARI AVRUPA\'DA Toplam 70 köpeğin bulunduğu merkezdeki 60 safkandan 30\'unun özel olarak çalıştırıldığını dile getiren Tekin, B-Joy, Türkiye\'de IPO-3 dediğimiz sınavı en yüksek puanla geçmiş, dişi Belçika Malinois cinsi bir köpeğimiz. Yavrularının birçoğu yurtdışında. Almanya, Hollanda ve İngiltere polis teşkilatında görev yapıyorlar ifadesini kullandı.Tekin, merkezine getirilen yaralı sokak hayvanlarının tedavi ve bakımını da gerçekleştiriyor.