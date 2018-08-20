(Görüntülü) Kırkağaç'ta tarlasında yetiştirdiği 7 ayrı cins kavunu hasat etti



MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesindeki bir tarlada yeştirilen 7 ayrı tür kavunun hasadı yapıldı.

Manisa\'nın Kırkağaç ilçesinde, 7 ayrı kavun türü yetiştiriliyor. Kırkağaç\'ta çiftçi Mehmet Boy\'un tarlasında yetiştirdiği \'Kırkağaç 637\' olarak bilinen benekli altınbaş, sarı dilim, uzun dilim, beyaz dilim, siyah dilim, ince dilim ve \'Kırkağaç 589\' cinsi kavunların bugün hasadı yapıldı. Kavun hasadına Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı da katıldı. 10 bin dönümlük alanda yetiştirilen, diğer kavun türlerine göre hasadının daha geç olması, saklanabilir olması ve tadı ve aromasıyla çok farklı olan Kırkağaç kavununun hasatına geçen 15 Ağustos itibari ile başlandığını belirten Emin Özarı, Kavunumuz bu nedenle haklı bir üne sahip. Bu kavunlar içinde patent alan ve etiketle satılan benekli altınbaş kavunumuz tüketici tarafından biliniyor. Ancak ilçede sadece benekli altınbaş değil sarı dilim, uzun dilim kavun ile son 3 yıldır yöredeki üreticiler tarafından yetiştirilmeye başlayan beyaz dilim, siyah dilim ve daha uzun ömürlü olan kışlık ince dilim kavun da yeştiriliyor. Son olarak ise \'Kırkağaç 589\' tipi kavun yetiştirilmeye başlandı. İlçede yetiştirilen 7 çeşit kavunun hepsinin kendine özgü tadı ve aroması var. Lif oranları ise aynı dedi.

Mehmet Boy, herkese Kırkağaç\'ta yetişen bu birbirinden lezzetli kavunları tatmaları tavsiyesinde bulundu. Kırkağaç\'ta yaşayan emekli beden eğitimi öğretmeni Ali Angı, Mehmet Boy\'un tarlasında yetiştirdiği 7 ayrı kavun cinsini görünce şaşırıp, Yıllardır Kırkağaç\'ta yaşıyoruz. Ancak bu kadar kavuş çeşidinin bir arada yetiştirildiğine ilk defa tanık olduk. İlçemizin bu zenginliği hoşumuza gitti. Herkesi yöremizde yetişen kavunların tadına bakmaya bekliyoruz dedi.