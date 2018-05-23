(Görüntülü)Kayseri Komandolar Erciyes 2018 tatbikatında göz kamaştırdı (HD) (1)

Haber Oktay ENSARİ Kamera Olcay DÜZGÜNKAYSERİ,(DHA)Komandolar Erciyes 2018 tatbikatında göz kamaştırdı 1\'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı Kayseri\'nin Erciyes Dağı eteklerindeki Kara Sazlık bölgesinde icra edildi. Tatbikatta Türkiye\'nin en seçkin paraşütçüleri Türk bayrağı, Atatürk posteri, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve 4\'üncü Kolordu forsuyla Afrin, Zeytindalı ve Doğu ve Güneydoğu\'daki şehitler için saygı atlayışı yaptı. Gerçek patlayıcıların kullanıldığı tatbikatta komandolar hava indirme harekatıyla hedefleri başarıyla ele geçirdi. 4\'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, 1\'inci Komando Tugayı Vekili Albay Sezgin Erdoğan, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, yüksek rütbeli subayların izlediği Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı Kayseri kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Şehit Teğmen Hasan Bak atma-atlama sahasında 4\'üncü Kolordu Komutanlığının yönetiminde 1\'nci Komando Tugayı komandolar personeli tarafından icra edildi. Hava indirme, havadan malzeme atma ve komando harekat türlerini bütünleştiren tatbikat senaryosunda 4 nakliye uçağı, 3 helikopter, 30 subay, 59 astsubay, 84 uzman erbaş, 114 er-erbaş olmak üzere 287 personel görev aldı. Tatbikat 12\'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan nakliye uçaklarının havadan yük ve personel atma, hedeflerin ele geçirilmesi, gerçek patlayıcılarla köprülerin tahribi, helikopterle hava hücum harekatı, havadan sıhhi tahliye malzeme nakli ile gerçekleştirildi. 1\'inci Komando Tugayı personelinin kullandığı askeri malzemelerin oluşturduğu serginin gezilmesi, şehitlik anıtının ziyaretiyle 2 günlük etkinliklerin ardından sonlanan tatbikatın son aşamasında paraşütçü 5 komando Türk bayrağı, Atatürk posteri, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve 4\'üncü Kolordu forsuyla Afrin, Zeytindalı ve Doğu ve Güneydoğu\'daki şehitler için saygı atlayışı yaptı.