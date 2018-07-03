(Görüntülü)Kayıp Yusuf'u 81 kişilik ekip arıyor

Ahmet ÜN- İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde önceki gün hayvan otlatmak için meraya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz\'ı arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi ve güvenlik korucularından oluşan ekip, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Silvan ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Malabadi Mahallesi\'nde oturan Mehmet Şah Yılmaz (45), önceki gün hayvanları otlatması için oğlu Yusuf\'u meraya gönderdi. Yusuf Yılmaz, akşam eve gelmeyince, yakınları aramaya çıktı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi ve güvenlik korucuları sevk edildi. BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI, ARAMA YAPILDI 81 kişilik ekip, çalışmaları dün akşam saatlerinde Batman Barajı çevresinde yoğunlaştırdı. Belediyeye bağlı dalgıçlar, debinin yüksek olması nedeniyle suda arama yapmakta zorlanınca baraj kapakları kapatıldı. Saat 23.00\'e kadar su kanallarında yapılan çalışmalardan sonuç elde edilemedi. KAÇMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR Bugün günün ağarmasıyla birlikte ekipler, Yusuf\'un kaybolduğu bölgede yeniden çalışmalara başladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da bazı kişilerin ifadelerinin alındığı belirtildi. Arama çalışması devam ederken, yetkililer daha önce ailesiyle İstanbul\'da yaşayan Yusuf\'un kaçma ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi. Yusuf\'un babası Mehmet Şah Yılmaz, oğlunu gören ya da yerini bilenlerin haber vermesini istedi. Köy muhtarı Kasım Turan ise, son olarak su kanalının ızgaralarında yapılan çalışmalardan sonra yapılacak herhangi çalışma kalmadığını belirterek, “Şehir merkezlerinde arama yapılmalı. Hayvanların otlandığı yer en az 5 bin dönümlük alan, AFAD tarafından didik didik arandı, alay komutanı, il jandarma komutanı ve askerler de yardımcı oldu. Yetkililerden ricam Yusuf’u bir an önce bulsunlar. Bugünlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor, Bu da bunlardan biri olabilir\" dedi.