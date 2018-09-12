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(Görüntülü)Karnına ağaç dalı saplanan karaca tedavi edildi

Haber-Kamera Ayhan ACAR BARTIN,(DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda karnına ağaç dalının saplanması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı

12 Eylül 2018 12:09

Haber-Kamera Ayhan ACAR BARTIN,(DHA)BARTIN\'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda karnına ağaç dalının saplanması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı. Ulus\'a bağlı Kumluca Beldesi Sarıkaya mevkiinde ormanlık alanda karın bölgesinde yara olan yavru karacayı bitkin halde bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verdi. Köye gelen ekipler yaralı karacayı alarak, Bartın kent merkezindeki veteriner hekim Tolga Kandıralı\'ya getirdi. Röntgeni çekilen karacanın karnına ağaç dalının batarak, geri çıktığı tespit edildi. Yorgun ve bitkin olan karacaya serum tedavisi uygulandı. Yarası dikilen karacanın bir sürü dinlendirildikten sonra, bulunduğu bölgeye bırakılacağı bildirildi.

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