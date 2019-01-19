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(Görüntülü)Kar altından çıkarılan köpek, telef oldu

Ali GÖKDAL/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan sokak köpeği, kurtarılıp veterinere götürülürken yolda telef oldu

19 Ocak 2019 20:35

Ali GÖKDAL/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Tufanbeyli ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan sokak köpeği, kurtarılıp veterinere götürülürken yolda telef oldu. Köpeğin en az 2 gündür karın altında olduğu belirtildi. Tufanbeyli ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altından gelen köpek sesini duyan çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan çalışmayla köpeği kurtardı. Vücudunun büyük bölümü donan köpek, itfaiye ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda telef oldu. ​Köpeğin en az 2 gündür kar altında olduğu bildirildi.

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