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(Görüntülü)Kaçakların feribotla Rodos seferi polise takıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinden feribotla ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışan 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

08 Ekim 2018 15:35

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinden feribotla ve yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na gitmeye çalışan 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Devriye görevi yürüten Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 05.00 sıralarında, Kayaköy Mahallesi Gemiler Koyu açıklarında \'Büyük Sakarya\' adlı bir feribottan şüphelendi. Feribotu durdurup kontrol eden ekipler, 22\'si çocuk ve 30\'u kadın olan toplam 93 kaçak göçmeni yakaladı. İran, Somali ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, feribotla birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na getirildi. Kaçakların kimlik tespiti işleminin sürdüğü bildirildi. Yapılan araştırmada, \'Büyük Sakarya\' isimli feribotun sistemde gözükmediği, ismin sonradan tekneye yazılmış olabileceği, kaçak göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiklerinin, yakalananlar arasında organizatörün bulunup bulunmadığının da sorgulandığı bildidildi. Yakalanan topluluğun işlemleri sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Feribotun Sahil Güvenlik iskelesine gelişi - Göçmenlerin inişi Haber- Kamera Sedat ÜNAL FETHİYE (Muğla), (DHA)

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