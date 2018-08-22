(Görüntülü)İznik'te tarihe saygısızlık

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BİZANS, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Bursa\'nın İznik ilçesi, Hristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1\'inci Konsil ve 7\'nci Konsil\'in gerçekleştirilmesinden dolayı çok özel bir yere sahip. İlçedeki tarihi surlara yazılan çoğu küfürlü yazılar tepkilere neden oluyor. Bunun tarihi bir ayıp olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Osman Sargın, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Hristiyanların en önemli hac merkezlerinden biri olabilecek, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun süre ev sahipliği yapan Bursa\'nın İznik ilçesinde, binlerce yıllık surlara sprey boyayla aşk ilanları, çeşitli yazılar, argo kelimeler yazıldı. Tarihe yapılan saygısızlık tepki topladı. \'SURLARA YAZARAK AŞKINI İLAN EDİYOR\' Tarihi surların önünde yaptığı açıklamada, bu ayıbın sürekli tekrarlandığını belirten İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, \'\'Şu anda 2 bin yıllık bir tarihin önünde bulunuyoruz. Böylesine görkemli bir tarihe, boyalar ile çeşitli yazılar yazmışlar. Yazıların bir çoğu gayriahlaki. Biz gençlerimizden değerlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Bize bırakılan mirası bizim de gelecek kuşaklara aynı şekilde bırakmamız lazım. Biz belediye olarak bu yazıları hemen sileceğiz. Daha önce de sildik ama 1 hafta sonra birisi geliyor, ya aşkını ilan ediyor ya sevgisini ifade ediyor veya kızdığı birisine sitem ediyor. Lütfen, bu rezaleti bir daha yaşamayalım. Bu bizim varlığımız, geçmişimiz ve geleceğimiz. Bunları yapanlardan rica ediyorum, bir daha tarihe saygılı olalım\'\' diye konuştu.