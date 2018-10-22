(Görüntülü)İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı (ek)

İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı (ek) 2)OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI Antalya\'nın Serik ilçesinde otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can için memleketi Manavgat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yeni Mahalle\'deki cenaze törenine Kaymakam Mustafa Yiğit ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol ve çok sayıda vatandaş katıldı. \'EVLADIMA HAKKINIZI HELAL EDİN\' Mehmet Ali Can\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu önündeki cenaze namazını Yeniköy Mahallesi\'nin de imamı olan baba Hasan Hüseyin Can kıldırdı. Namazın ardından Hasan Hüseyin Can, Evladıma hakkınızı helal edin diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. \'1.5 YILLIK UZMAN ÇAVUŞTU\' Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada ise Allah\'tan geldi, Allah\'a gönderdik. Vatan sağ olsun. 1.5 yıllık uzman çavuştu. Diyarbakır Silvan\'da görev yapıyordu. İzne gelmişti. Dün gece trafik kazasında kaybettik dedi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Kaymakam Mustafa Yiğit, Mehmet Ali Can\'ın tabuta sarılı Türk bayrağını baba Hasan Hüseyin Can\'a teslim etti. Görüntü Dökümü ------------------- - Cenazenin mezarlığa gelişi - Cenaze namazının kıldırılması - Baba Hasan Hüseyin Can ile röporaj Haber- Kamera Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya) (DHA)