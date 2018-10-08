(Görüntülü)İZMİR - Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Haber Davut CAN - Kamera Polis Kamerası İZMİR, (DHA)Katil zanlısı suçunu itiraf etti İZMİR?in Menemen ilçesindeki bir sazlık alana atılan valizde cesedi bulunan 66 yaşındaki Melahat Mersinli?nin katil zanlısı Ö.K., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Mersinli ile ortak şekilde bir tefeciden 50 bin TL para aldıklarını belirten Ö.K.\'nın, daha sonra ödeme konusunda aralarında anlaşmazlık çıkınca, Mersinli?yi boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Gözlatındaki Ö.K. ve diğer 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Seyrek Mahallesi\'ndeki tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri, geçen 6 Haziran günü akşam saatlerinde, sazlıkta kötü kokunun gelen valiz bulunca polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, valizi açtığında kadın cesediyle karşılaştı. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Burada yapılan kimlik tespitinde, öldürülen kişinin Melahat Mersinli olduğu belirlendi. 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Polis, Melahat Mersinli\'nin öldürülüp, valize konulmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında akrabaları ile tüm tanıdıklarını takibe aldı. Çalışmalar sonucu cinayet şüphelisinin, Mersinli\'nin tanıdığı Ö.K. olduğu belirlendi. Olay sonrası Ankara\'ya kaçtığı saptanan Ö.K., burada kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Ö.K.\'nin ifadeleri doğrultusunda, olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 7 kişi daha gözaltına alındı. SUÇUNU İTİRAF ETTİ İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan Ö.K.\'nın, burada verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği belirtildi. Mersinli ile bir tefeciden 50 bin TL para aldıklarını ve daha sonra ödeme konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını ifade eden Ö.K.\'nın, Bu tartışmalar bir süre sonra alevlendi ve dayanamayıp boğazını sıkarak öldürdüm. Daha sonra paniğe kapıldım ve cesedini valize koyup sazlık alana attım dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.