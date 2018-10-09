(Görüntülü)İSTANBUL SUUDİ YETKİLİLER BAŞKONSOLOSLUKTA

DHA İSTANBUL SUUDİ YETKİLİLER BAŞKONSOLOSLUKTA
Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önünde bekleyiş sürerken Suudi yetkili başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Yetkililer yaklaşık 2 saat sonra binadan ayrıldılar.
Görüntü dökümü
-Başkonsolosluk girişindeki güvenlik kamerasının görüntüsü
-Yetkililerin başkonsolosluğa girişi
-Yetkililerin başkonsolosluktan çıkışı
-Genel ve detaylar