(Görüntülü)İhtiyaç sahibi 17 çift toplu düğün töreniyle dünya evine girdi

İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ’da ihtiyaç sahibi 17 çift düzenlenen toplu düğün töreniyle dünya evine girdi. Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek tarafından nikahları kıyılan çiftler yemekli tekne turuna çıkarak bu özel günün tadını çıkardı. Beykoz Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi17 çift için toplu düğün töreni düzenledi. Çiftlerin kuaför-fotoğraf işlemleri, ev eşyaları ve çeyizleri belediye tarafından karşılandı. Başkan ve yardımcılarının makam araçları düğün arabası oldu. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de çiftlerin nikah akdini gerçekleştirerek mutluluklarına ortak oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören nikah şahidi oldu. Kıyılan nikahın ardından çiftler kendileri için düzenlenen yemekli ve müzikli tekne turuna çıktı. Düğün töreni Tarihi Beykoz Çayırında ünlü sanatçı Rafet El Roman’ın verdiği konserle son buldu. “İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUZ” Gelin Şükran Tül, \"Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz derken Kübra Gül ise, \"Çok mutluyuz. İlk defa böyle bir şeyi yaşıyoruz. Her şey çok güzel\" sözleriyle mutluluğunu anlattı. “BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL VE GÜZEL BİR GÜN” Damat Ferdi Baştepe, \"Böyle bir organizasyonda bulunmaktan çok mutluyum. Daha önce hiç yaşamadığım deneyimi yaşayacağım. Bizim için çok özel ve güzel bir gün oldu” ifadelerini kullandı. “AYNI HEYECANI YAŞAYAN DİĞER ÇİFTLERLE BERABERİZ” Volkan Aktürk ise, \"Çok heyecanlıyız. Tek başımıza da değiliz. Aynı heyecanı bizimle birlikte yaşayan arkadaşlarla beraberiz” dedi. “ÇİFTLERİN BİR AİLE KURMALARINA KATKIDA BULUNUYORUZ” Çiftlerin nikahlarını kıymaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de, \"En az onlar kadar mutluyuz. Onlar bugün bize emanetler. Bu etkinlikte evlenmeyi kabul ettiler. Bizi şereflendirdiler ve onurlandırdılar. Çiftlerin bir aile kurmalarına katkıda bulunuyoruz. Bu da çok onurlu bir iş” diye konuştu.