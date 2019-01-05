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(Görüntülü) Hakkari'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Mehmet ÖZKAN HAKKARİ, (DHA) - Hakkari'de üzeri açık bırakılan 4 metrelik foseptik çukuruna düşen köpek, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

05 Ocak 2019 15:05

Mehmet ÖZKAN HAKKARİ, (DHA) - Hakkari\'de üzeri açık bırakılan 4 metrelik foseptik çukuruna düşen köpek, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.


Hakkari\'nin Merzan Mahallesi\'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde, üstü açık bırakılan foseptik çukurunda köpek sesi duyan okul idaresi, durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü foseptik çukurundan çıkardı. Kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü.

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