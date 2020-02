(Görüntülü)Fatih Terim:Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadık 1

\"Muslera müthiş oynadı, Ozan birçok kişiye örnek oldu\" Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir puanın bu maç özelinde önemli olduğunu söyleyen Fatih Terim, \"O beni hayal kırıklığına uğrattı, bu beni üzdü demektense, bizim için çok iyi bir puan. Bu puan, belki de bizi götürecek, en azından matematiksel olarak. Esasında oyuna iyi başlandı. Ancak ikinci yarı için aynı şeyi söylemeyeceğim. Belki oyuna daha önce müdahale edebilirdim ama edemem çünkü Selçuk da çok uzun süre oynayamaz düşüncesi ile biraz daha bekledik. Ufak bir değişiklik yaptık, sonra oyuncu paylaşımları daha doğru oldu. Ama bu kez orta sahada kaybettiğiniz toplar bu seviyede size geri dönüyor. Bunu fazla yaptık. N\'diaye, Belhanda, Rodrigues, Eren... Her hücuma çıkışta bu topları kaybettik. Schalke bizi yenebilirdi. Bugün benim dediğim cephanelik doğruymuş. Taraftarımız arkamızda durdu, biz de direndik. Maçın özeti bu. İlk defa bir beraberliğin puan olarak bize yaradığı bir ortamdayız. Hoşlanmayız ama yapacak bir şey yok. Yensek de burada aynı cümleleri kurmak lazım. Onu hak edecek bir oyun oynayamadık\" dedi. \"MUSLERA MÜTHİŞ OYNADI, OZAN BİRÇOK KİŞİYE ÖRNEK OLDU\" Muslera ve Ozan için ayrı parantez açmak istediğini söyleyen Terim, \"Burada Muslera\'yı ayırmak istiyorum. Müthiş bir performans gösterdi. Ama Ozan\'a da özel bir parantez açmadan geçemiyorum. 18 yaşındaki bizim çocuğumuz, bugün birçok kişiye de örnek oldu. İlk yarı savunma arkasına çok fazla top yedik sonra belirli bir dakikadan sonra bir değişiklik yaptık, dengeledik. Ancak yine de kalemizde bu kadar fazla pozisyon görmemize rağmen bir puan aldık. Bu bir puanın değeri, grup sonunda anlaşılacaktır. Özellikle orta sahada çok fazla pas hatasıyla oynayan takımlar, ortaya iyi bir oyun koyamazlar. Sezon başından bu yana bazı hayal kırıklığı yaşadığımız oyuncular var. Ben de her basın toplantısında her soru sorulduğunda yavaş yavaş değişeceğiz diyorum. Ocak\'ta da, Temmuz\'da da değişeceğiz diyorum. Ama böyle bir oyun beklemiyorum açıkçası. Düşünebiliyor musunuz, kramp giriyor çıkaramıyoruz, bir sakatlıktır gidiyor. Sığınmıyoruz bunlara ama bir puanın da önemli olduğuna inanıyorum. İyi oyunları telafi ederiz\" ifadelerini kullandı. \"BU HATALAR BU SEVİYEDE CEZA OLARAK DÖNÜYOR\" Oyuna daha önceden müdahale etmek istediğini ancak 3 oyuncu değişiklik hakkını dengeli bir şekilde kullanması gerektiğini belirten Terim, \"Paylaşımda hata olunca oyuna çok önce müdahale etmek istedik. Aslında çok önceden oyuna müdahale edebilirdik. 15\'inci dakikada oyuna müdahale edebilirdim ama etmedim. Kızdım da biraz. Ama başka türlü dokunduk oyuna. İkinci yarı doğruydu. Hem bazı oyuncularımızın aşırı efor sarf ettiği bir durumda, hem de çift santrforla devam edelim diye düşündüm. Garry ve Sinan yeterli verimi veremediler. Hiç olmazsa doğru duralım dedik. Gerçi yine pozisyon verdik ama daha önceki gibi değil. Yuto\'ya bir şey olmaz Ömer tercihim olmazdı, hücuma bir kişi daha koyabilirdim. Nagatomo\'nun inşallah bir şeyi yoktur, götürecekler hastaneye. Tabii Galatasaray özellikle kendi sahasında baskı kuran, baskılı oynayan, rakip sahada oynamayı arzulayan, oyunun iki türlüsünü de rakip sahada yapan bir takım özellikle Ali Sami Yen\'de. Muhakkak ki zaman zaman birinci ve ikinci bölgede rakibi karşılaşmak doğal ama rakibin agresif bir takım olduğunu ifade etmiştim. Ama ne zaman top bizde ve oynamaya başlıyoruz, hiçbir sorun yok. Ama ne zaman hücuma çıkarken gereksiz top kaptırıyoruz, markajda hata yapıyoruz veya bazı oyuncularımızın durumu böyle. O zaman sıkıntıya düşüyoruz. Belhanda iyi oyunculardan bir tanesiydi ama en çok kaptıranlardan birisiydi. N\'diaye ve Rodrigues aynı şekilde. Bunlar bu seviyede size ceza olarak dönüyor. Bunu telafi etmeye çalışıyorsunuz\" diye konuştu. \"ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞKA BİR SEVİYE\" Şampiyonlar Ligi\'nde normalden daha fazlasını ortaya koymaları gerektiğini kaydeden deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: \"Ben elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyorum, her zamanki gibi doğruları söylüyorum. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Burada iyiler, büyükler, doğru oynayanlar var. Burada hataya yer yok, burada Türkiye Ligi\'nden daha fazla mücadele etmek ve iyi oynamak zorundasınız. Yetmez. Şampiyon da olsanız, aynı şartlarda yetmez. Her şeyinizin daha artı olması lazım. Ben baştan hep söylüyorum. Eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Transfer yapma hakkımız yok, olsa da sınırlı. Zaten ceza olduğu için zamanını da geçiriyorsunuz. Tabii derin bir kadronuz olmadığı zaman, rotasyonu da fazla yapamıyorsunuz. Birkaç sakatta da zaten problem oluyor. Herhangi bir bahane olarak göstermiyorum. Lokomotiv maçında çok iyi oynadık. Porto maçında 10 net pozisyon var ve çok iyi bir oyun var. İkisinden birini oynarsak kazanırız, ikisini de oynarsak zaten kazanırız. Muslera\'yı tebrik ettim, hatalı olduğu zaman söylediğimiz yerde, iyi oynadığı zaman da takdir etmek lazım. Net olarak Galatasaraylılara bu mesajı veriyorum. Ocak ayı yapabileceğimiz kadar, Haziran ve Temmuz ayı yapabileceğimiz kadar eksiklerimizi tamamlayacağız. Muhakkak ki herkes çok çalışıyor. Mevcut takımımızdan memnunuz ama eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz.\" \"HERKES İMZAYI ATARKEN HAFTADA ÜÇ MAÇ OYNAYACAĞINI BİLİYOR\" \"Bir oyuncunun sürekli sakatlanması durumunda, profesyonellik anlayışı sorgulanabilir mi\" sorusuna Terim, \"Tabii ki. Eğer bir oyuncu devamlı sakatlanıyorsa, profesyonel anlayışını sorgulayacaksınız tabii ki. Türkiye\'de birkaç sakat oldu mu fizik hocasına bakalım deniyor. Veya çok maç oynuyoruz... Biz oyuncuyu bu sebebe itiyoruz zaten, \'Haftada üç maç, çok yoruldular..\' Böyle bir şey yok arkadaşlar, herkes imzayı atarken haftada üç maç oynayacağını biliyor. Oyuncunun profesyonel davrandığı yerler belli. Bunlardan bir tanesi de dışarıdaki hayatı olmalı. Sahada profesyonel, masada profesyonel, özel hayatında profesyonelce davranmalı. Özellikle çok sık sakatlananlar için söylüyorum. Sadece bizim oyuncularımız değil, herkes için söylüyorum. Hırsızın hiç mi kabahati yok. Profesyonel bir hayat var. Fikstür belli. Bunu oynayacağınız kadro da belli. Tamamınız 20+3, bize verilmiş 21, oradan da eksiğiz. Herkes durumun farkında. Futbolun temposu yükseldi, takvim sıklaştı, kolay değil, sakatlıklar olacak. Ama alışkanlık halinde devamlı sakatlanan oyuncuyu kimse hoş karşılamaz. Biz de kendimizi tabii ki check edeceğiz ama bu hep beraber yapılması gereken bir eylem. Ozan bugün sakatlandı mı? Hayır, kramp girdi. Ama o vaziyette oynamaya devam ediyor, kalacaksın dediğim için. Mesele bu. Bu çok önemli bir mesaj herkese\" yanıtını verdi. \"BİRDEN FAZLA MEVKİYİ OYNAYABİLEN 5 KİŞİ SAKATLANDI\" Takımda önemli rolü olan isimlerin sakatlık geçirdiğini aktaran Fatih Terim, sözlerini şöyle noktaladı: \"Gönül ister ki hep aynı 11\'le devam edelim. Maalesef ne fiziki olarak, ne de psikolojik olarak çok mümkün olmuyor. Burada rotasyon zaten mecbur. Bazı oyuncularımızın temposunda düşme oluyor, bazılarında istemediğimiz sakatlıklar oluyor. Bu sakatlıklar başka yeri kapatmaya zorluyor. Açıkçası bazı şeyler de sürpriz oluyor bize. Bazen böyle aynı anda hiç beklemediğiniz şeyler olabilir. Burada tek güveneceğiniz şey kadro derinliği, biz tam olduğumuz zaman bunu sağlayabiliriz ama sakatlıklar bizi bir hayli geriye itti. Az olduğumuz yerde sakatlık oluyor. Örneğin Eren, sakatlanınca alternatifi olmuyor. Birkaç kişinin olduğu yerde olsa, halledebiliriz ama halledemiyoruz. Bazı oyuncularımızdan vazgeçemiyoruz. Eforları harcarken eşit dağılmayınca, bazı yerlere daha fazla sıkıntı biniyor. Onlar da her maç o iyi performansı gösteremiyor. Sıkıntılı bir dönem. Aynı anda gelmesi çok nadir bir şey. Bunları hayatımda çok fazla yaşamadım, yaşadığımız zaman hallettik. Öyle bir 5 kişi var ki dışarıda... Saha içerisinde ben Donk\'u stopere alabilirim, 8\'e alabilirim, ön liberoya alabilirim gibi şeyler önemli. Birçok mevkiyi yapabilecek oyuncular aynı anda dışarıda kalınca otomatik olarak sıkıntıya düşüyorsunuz. Ama yine iddia ediyorum, biz 11 kişi olarak çıktığımız zaman tamızdır. Bir puan çok iyidir. 3 maçımız var. Matematiksel olarak gidebilir miyiz, gideriz. Bu puanın değerini ileride iyi oynayarak verebiliriz. Bugün bu puanı hak etmedik ama direndik. Böyle kötü oynadığımız zamanlar da olacak ki iyiyi bulalım. 3 maça baktığımız zaman ikisinde çok iyiydik. Muhteşem oynadığımız Porto maçında puan alamadık baktığınızda. Bazı oyuncularımız artı kadromuzun genişlemesi için ve daha derin olması için Ocak\'ı değerlendireceğiz. Bunu daha da uzun konuşuruz, herkes ne demek istediğimi anlıyor. Gönül isterdi ki sizi 3 puanla uğurlayalım buradan ama bazen olmuyor. Bundan da dersler çıkarırız.\" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Fatih Terim\'in açıklamaları