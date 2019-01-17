(Görüntülü) Eski Balyoz hakimine FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis (1)
Özden ATİK /İSTANBUL, (DHA) BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak’ın FETÖ’den yargılandığı davada karar çıktı
17 Ocak 2019 15:41
Özden ATİK /İSTANBUL, (DHA) BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak’ın FETÖ’den yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski hakim Peksak\'ı \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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