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(Görüntülü) Eski Balyoz hakimine FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis (1)

    Özden ATİK /İSTANBUL, (DHA) BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak’ın FETÖ’den yargılandığı davada karar çıktı

17 Ocak 2019 15:41

 

 

Özden ATİK /İSTANBUL, (DHA) BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak’ın FETÖ’den yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski hakim Peksak\'ı \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.


 

 

 

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