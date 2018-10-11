(Görüntülü)ERMENEK'TE 'BANDIRMA' GELENEĞİ SÜRÜYOR

KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde iplere dizilen cevizlerin, un ve nişastanın katıldığı kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp çıkartılarak elde edilen \'bandırma\' geleneği sürüyor. Başka bölgelerde orcik ve cevizli sucuk olarak adlandırılan \'Bandırma\' bazı aileler tarafından kışlık yiyecek olarak hazırlanırken, bazıları da kilosunu 60 liraya kadar satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ermenek, Güney Anadolu Taşeli Platosunda, denize yüksekliği 1300 metre olan ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip bir ilçedir. Etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili olduğu için ekilebilir toprağı az, meyvecilik ve hayvancılıkta gelişmiş bir özelliğe sahiptir. 5 bin yıldır insanların yaşadığı bir yerleşim merkezi olan Ermenek\'te iplere dizilen cevizlerin, un ve nişastanın katıldığı kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp çıkartılarak elde edilen \'bandırma\' geleneği halen sürüyor. Ermenek Belediye Başkanı İbrahim Sözkesen, \'Bandırma\' geleneğinin bölgede bin yıldır devam ettiğini belirterek, şunları söyledi Bandırma geleneği bölgemizde bin yıldır sürüyor. Ermenek bağlarında yetişen ceviz ve üzüm, bandırmanın ana ham maddesidir. Ceviz ve üzüm hasat edildikten sonra cevizler ipe dizilir ve üzümden elde edilen pekmeze bandırılarak yapılır. Adı da bu nedenle \'Bandırma\' olarak geçmektedir. Bandırma kurtulduktan sonra üreticisi tarafından yurt içinde ve yurt dışına satılıyor. 50 YILDIR BANDIRMA YAPIYOR 50 yıldır bandırma yaparak geleneği sürdüren Ahmet Bülbül (82), bandırma yapma işini artık görme yeteneğini azaldığı için oğlu Mustafa Bülbül sürdürüyor. 1958 yılında üzüm bağı kurduğunu ve birkaç yıl sonra üzüm yetişmeye başladıktan sonra da bandırma yapmaya başladığını belirten Ahmet Bülbül, O yıllardan itibaren düzenli olarak her yıl bandırma yapıyoruz. Yaptıklarımızı da satarak geçimimizi sağlıyoruz. dedi. YILDA 2 TON ÜRETİYORUZ Bandırma geleneğini babasından devir alıp sürdürdüğünü belirten Mustafa Bülbül, Ermenek bandırmamızı, kendi üzüm şıralarımızdan hazırlıyoruz. Hiç bir katkı maddesi yok. Yılda yaklaşık 2 ton üretip, iç piyasada satıyoruz. diye konuştu. Görüntü Dökümü ----------------- -Bandırmanın hazırlanışı - Röportajlar - Yapılışından genel ve detay (Haber- Kamera Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)