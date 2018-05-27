(Görüntülü)Erdoğan, Polis Teşkilatı İle İftar Programı'nda Konuştu(3)

Erdoğan; \"Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600\'e çıkarıyoruz\" Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı\'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile iftarda konuştu. Erdoğan, \"Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600\'e çıkarıyoruz\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Hiç kimsenin, milletimizin helal lokmasına musallat olmasına izin vermedik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi büyütürken, ekonomimizi güçlendirirken herkesin bundan hak ettiği payı almasını sağlayacağız\" diye konuştu. Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görevin polislere düştüğünü söyleyen Erdoğan, \"Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: \"Önümüzdeki 28 gün başta emniyet teşkilatımızolmak üzere, devletimizin ilgili birimleri için zorlu ve yorucu bir dönemolacaktır. Seçim sürecini dinamitlemek için şer odakları hiç boş durmayacaktır.Türk demokrasisine leke çalmak amacıyla birileri muhakkak akla hayale gelmedikyöntemlere, iftiralara başvuracak. Devletimizin tüm kurumlarının sorumluluklarınıen güzel şekilde yerine getirerek, bu süreci inşallah alnımızın akıylaatlatacağımıza inanıyorum\" ifadelerini kullandı.