(Görüntülü)ek- 'Hayır için para dağıtacağız', deyip kolundaki bilezikleri dolandırdılar

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Meryem Gömleksiz\'in (63) yanına yaklaşan dolandırıcı, \'hayır için para dağıtacaklarını\' söyleyip kandırarak, kolundaki 3 bileziği alıp kaçtı. Emekli Meryem Gömleksiz, 16 Ağustos Perşembe günü eşiyle birlikte evine gelmek için Uğur Mumcu Caddesi\'nde yürürken, yanların bir kişi yaklaştı. Meryem Gömleksiz\'in ismi öğrenilemeyen eşini tanıyormuş gibi davranıp selam vererek, sohbet eden 25- 30 yaşlarında erkek, kayınvalidesinin öldüğünü ve onun parasını hayır için dağıtacaklarını söyleyip yardım istedi. Dolandırıcı, kandırdığı Gömleksiz çiftini, biraz ilerideki bir binaya götürdü. Burada karşılarına çıkan ve kayınbiraderi olarak tanıttığı kişi Gömleksiz\'e sözde dağıtılacak olan bir deste parayı verdi. Dolandırıcılar, paranın karşılığında kendilerine bir şey vermesini istedi, çiftten kendilerine bir şey vermelerini istedi. Kadının kolundaki 3 bileziği alan iki dolandırıcı, okuttuktan sonra kendilerine geri vereceklerini söyledi. Dolandırıcılar çifti, hocanın kendilerini beklediğini söyleyip, bir üst kata gönderdi. Bunu fırsat bilen şüpheliler çiftten geri aldıkları para ve bileziklerle birlikte kaçtı. Dolandırıcılara karşı, kendisinin uyanık olduğunu sandığını belirten Meryem Gömleksiz yaşadıklarını şöyle anlattı: \'\'Buzdolabı almak için gitmiştik. Sonra buzdolabı koyacağımız yerin ölçüsünü almak için eve dönüyorduk. 25- 30 yaşlarında bir kişi yanaştı. Eşime selam verip, halini hatırı sordu. Eşim tanımadığını söyledi. O da uzun süredir tanıdığını söyleyip, kayınvalidesinin öldüğünü, bir miktar parası olduğunu, o parayı da abdestinde namazında kişilere dağıtmak istediklerini söyleyip bizden yardım istedi. Ben de illa yardıma muhtaç birisi olmasına gerek olmadığını, öğrencilere de dağıtılabileceğini söyledim. Bunun üzerine ısrar edip, bana yardımcı olacağını söyledi\'\' diye konuştu. Dolandırıcının kendilerini bir binaya götürdüğünü belirten Gömleksiz, \'\'Ben belimden rahatsız olduğumu söyleyince koluma girdi. \'Hadi annem bize yardım et\' deyip 50 adım ileri gittikten sonra bir binaya girip, bir üst kata çıktık. Orada kapıda karşımıza bir adam daha çıktı. O kişinin kayınbiraderi olduğunu söyledi ve o kişi bana bir deste para verdi. Daha sonra bize verdikleri para için ‘Mehir’ yapılması amacıyla bizim karşılığında bir şey vermemiz gerektiğini söyledi. Eşim de \'Evim var, onu mu vereyim\' dedi. Sonra onlar da \'Teyzenin kolundaki bilezikleri alalım, hocaya okutalım hemen size geri verelim\' dediler. Yukarı çıktılar. Ardından \'Hoca size çağırıyor\' diyerek bizi yukarı çağırdılar. \'Asansörü biz çağırdık, siz basmayın\' dediler. Biz bir üst kata daha çıktığımızda kapının önünde bir terlik vardı. Kalabalık olması gerektiğini düşündüm ve dolandırıldığımızı anladım\'\' dedi. \'UMRE PARAM GİTTİ\' Çalınan bileziklerinin 15 bin lira değerinde olduğunu ifade eden Meryem Gömleksiz, \'\'Bileziklerimle umreye gidecektim. Hatta ben umreye gideceğimi söyleyince tamam teyze paranın 5 bin lirasını sen al. Kalanı da 2 bin beşer yüz lira dağıtırsın dediler. Ben de \'Allah’ım bana böyle hiç para gelmezdi. Hayatımın sonuna kadar mücadele edip çalıştım\' diyerek dua etmiştim\'\' dedi. Televizyonlarda dolandırıcılıkla ilgili haberleri izlerken \'Nasıl kandırılıyorlar\' diye düşündüğünü belirten Gömleksiz, \'\'Çevrem de beni uyanık bir kadın olarak bilir; ama maalesef bilezikler gitti. Ben soyuldum, başkası soyulmasın. Vatandaşların gözü açık olsun\'\' diye konuştu.