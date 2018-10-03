T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü)(ek görüntüyle) BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ

(ek görüntüyle) BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan G

03 Ekim 2018 18:38

(ek görüntüyle) BAKIRKÖY\'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Bakırköy\'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan G.S.G. (21) Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi. G.S.G., Bakırköy Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Adliyeye girereken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan G.S.G. savcılık işlemleri devam ediyor. Öte yandan G.S.G. geçen yıl Ataköy\'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAKIRKÖY DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ HaberKamera Serpil KIRKESERDHA BakırköyBakırköy Adalet SarayıBakırköy Asayiş Büro AmirliğiAdliyeyeAtaköy
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24