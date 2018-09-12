(Görüntülü)Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek Türk kadın pilotu Çetinkaya, test sürüşünü yaptı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren tek Türk kadın yarış pilotu Burcu Çetinkaya ve Rus-Ukrayna vatandaşı yardımcı pilotu İnessa Tushkanova, yeni aracının test sürüşünü gerçekleştirdi. Tushkanova, \"Bizim ralli aşkımız var, bu ortak aşk bizi buluşturuyor\" dedi. Çetinkaya ise, \"Herkes birbirine saygılı. Ben Müslüman kendisi Hıristiyan bence bu bir konu değil\" dedi. Marmaris ilçesi kırsalında gerçekleşecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başlangıç vereceği belirtilen Dünya Ralli Şampiyonası öncesi, tek Türk kadın yarış pilotu Burcu Çetinkaya ve yardımcı pilotu İnessa Tushkanova, parkurdaki ikinci deneme sürüşlerini pazartesi günü yaptı. 13 Eylül\'de başlayıp 16 Eylül\'de sona erecek şampiyona Marmaris\'e 52 kilometre uzaklıktaki Yeşilbelde ile Ovacık mahalleleri arasındaki ormanlık ve toprak alanda yapılacak. Yarışmaya tek Türk kadın pilot olarak katılan Burcu Çetinkaya, yeni otomobilinin bakımlarının yapılmasının ardından ormanla kaplı toprak parkurda yardımcı pilotu ve aynı zamanda yarış pilotu olan Rus-Ukrayna vatandaşı İnessa Tushkanova ile test sürüşünü yaptı. \'SPONSOR EKSİK VE BİR MİKTAR BORÇLA YARIŞA KATILDIK\' Ford Motorsport Türkiye adına yarışacak olan Çetinkaya, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) yeni aracı Ford Fiesta R5 ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu ve her şeyin son dakikada geliştiğini söyleyen Çetinkaya, \"Tam yarışamayacağımı düşüneceğim anda yarışmak nasip oldu. Aslında biz yarışmacıyız. Tabii ki mücadele için hazırız, ama çokta hazır değiliz. Yarışma öncesi yeterince vakit yoktu. Hem yardımcı pilotuma hem de otomobile alışacak vakit yoktu. Tüm kalbimizle çalıştık ve kısa sürede elden ne geliyorsa yaptık. Normalde sponsorların sağlanması lazım. Çok ciddi sponsor eksiğimiz var. Bir miktar borçla yarışa dâhil olduk. Ümitlerimiz tükenmedi. Ana sponsorumuz tamamlanacak ve eksiklikler bitecek. Desteğinden dolayı eşim Fatih Mehmet Bucak\'a çok teşekkür ederim. Benim yanımda olduğu için mutluyum\" diye konuştu. Yardımcı pilotu ile ilgili inanç ve kültür farklılığı hakkında görüşlerini de aktaran Çetinkaya, \"Bu konuda soru sorulursa cevap veriyorum. Bana sorulan sorulara mümkün olduğunca cevap veriyorum. Sorulmadığında konuşulacak bir konu bile değil. Herkes birbirine saygılı. Bizim bir problemimiz yok. Kendisi Hıristiyan, ben Müslümanım. Bence bu bir konu değil\" dedi. \'BU ORTAK AŞK BİZİ BULUŞTURUYOR\' Çetinkaya\'nın yardımcı pilotu İnessa Tushkanova ise yaptığı açıklamada, \"Türkiye\'yi kalpten çok seviyorum. Daha önce çok yarıştım ama bu Türkiye\'deki ilk yarışım. Yardımcı pilotluk yaptım ama WRC\'de ve Dünya Ralli Şampiyonası\'nda bir kadın pilota ilk defa yardımcı pilotluk yapıyorum. Bütün ülkelerin kültürlerini ve farklı dinlerine saygı duyuyorum. Bizim ralli aşkımız var ve bu ortak aşk bizi buluşturuyor. Hayata bakışımızda birbirine benzeyen çok şey var. İkimizde birbirimize benzeyen pilotlarız. Dolayısıyla birlikte olmak zor olmadı. 12 yıldır zaten erkeklerle mücadele etmeye alışığım. Motor sporlarında böyle oluyor. Farklı düşünmüyorum ikimizde mücadeleciyiz ve mücadele edeceğiz\" dedi.