(Görüntülü)Düden Şelalesi 400 bin kişi ağırladı

ANTALYA\'nın doğal güzelliklerinden biri olan ve \'cennet köşe\' olarak anılan Düden Şelalesi, 2018 yılında 400 bin kişi ağırladı. Turizmin başkenti Antalya\'da turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan Düden Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Şelale kaynağını, kent merkezine yaklaşık 25 kilometrelik mesafede bulunan Kırkgöz mevkiinden alıyor. Kırkgöz\'den doğan şelalenin suyu kısa süre sonra yer altında 14 kilometre sonra Düden Şelalesi\'nin bulunduğu yerden tekrar yüzeye çıkıyor. Çoğunluğunu asırlık çınar ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü arasında 40 metre yükseklikten dökülen su, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Şelale 20 kilometrelik bir hat çizdikten sonra Muratpaşa ilçesinde denize dökülüyor. Hem yeryüzüne çıktığı hem de denize döküldüğü yerde oluşturduğu görsel şölenle her yıl binlerce turist çeken Düden Şelalesi, yaz aylarında Antalya\'nın sıcağından bunalanların da adresi haline geliyor. 400 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelalenin yaz kış her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Özellikle yaz aylarında kente gelen turist sayısının artmasıyla birlikte şelalenin de ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Doğanoğlu, 2018 yılında Düden Şelalesi\'ne 400 bin kişi geldi. Yerli yabancı çok sayıda misafirimizi ağırladığımız için mutluyuz dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------ - Şelale tabela görüntü - Turistlerden görüntü - Turistler şelaleyi izlerken - Genel görüntü - Drone görüntü - Selfie yapan, foto çekenler - Drone genel görüntü - Röp Gaye Doğanoğlu - Şelalenin denize dökülmesi - Genel detay Haber. Alparslan ÇINAR- Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA-DHA)