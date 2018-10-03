(Görüntülü)Dolar kuru, diyabet hastası çocukları vurdu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- DÖVİZ kurundaki artış nedeniyle diyabet hastası çocukların tedavisi için kullanılan insülin pompası aparatlarının fiyatı 568 TL\'den 900 TL\'ye çıktı. SGK\'nın geri ödediği miktar, zamma rağmen aynı kaldı. Çocukların acısız ve rahat tedavi olmalarında kullanılan pompa aparatlarına gelen zamlar nedeniyle aileler pompadan vazgeçip, günde 15 kez çocuklarının parmaklarını iğneyle delerek ölçüm yapmaya başladı. Vücudunda hiç insülin hormonu bulunmayan Tip 1 diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan insülin pompalarının maliyeti, dolardaki artışla birlikte tırmandı. Bir defaya mahsus alınan insülin pompası için vatandaşların cebinden çıkan para, 11 bin 600 TL\'den 18 bin 215 TL\'ye çıktı. Hastaların aylık alması gereken insülin pompası aparatlarının fiyatıysa 568 TL\'den 900 TL\'ye çıktı. SGK\'nın geri ödediği miktarsa, zamma rağmen aynı kaldı. Malzemelerin fiyatının 300 TL\'sini ödeyen SGK, kendi ödeneğinde artışa gitmeyince, tedavide kullanılan tüm malzemeleri aileler kısıtlı imkanlarıyla karşılamaya ya da pompadan vazgeçmeye başladı. Pompadan vazgeçenler, günde 15 kez çocuklarının parmaklarını iğneyle delip ölçüm yapıyor. 9 yaşındaki oğlu Mertcan\'ın üç yıldır diyabet tedavisi gördüğünü söyleyen Selim Kalender, pompa ve aparatlarını almak için SGK\'ya başvurduğunu, ancak fiyat artışı nedeniyle pompayı alamadığını söyledi. Kalender, \"Günde 15 kez oğlumun parmaklarını delip şekerini ölçtükten sonra insülin iğnesini yapıyoruz. Bu anlarda oğlum çok acı çekiyor, parmakları zaman içerisinde yara oluyor. Oğlumun bu durumdan kurtulması için yardım istiyorum\" dedi. \'ASGARİ ÜCRETİ BULUYOR\' Çocuğu diyabet tedavisi gören Avukat İsa Kemal Çoban, ailelerin çaresiz kaldığını vurgulayarak, \"Tedavi gören çocuklarımız için kullandığımız pompanın fiyatı 14 bin 800 TL\'ydi, bunun da 3 bin 200 TL\'sini SGK karşılıyordu, bizler de 11 bin 600 TL para veriyorduk. Şimdi bir pompa için bizim vermemiz gereken fiyat 18 bin TL\'ye çıktı. Pompanın aparatları için de SGK\'nın ödemesinin üzerine bizler eskiden 268 TL para ekliyorduk, şimdi bu 600 TL\'ye çıktı. Bir de SGK\'nın hiç ödemediği ancak ailelerin kendi imkanlarıyla aldıkları sensör cihazları var. Bunun fiyatı da 485 TL\'den 1050 TL\'ye çıktı. Yani bir diyabetli çocuğun aileye aylık masrafı asgari ücreti buluyor. Aileler bunu karşılayamadıkları için çocuklarına acı veren iğne yöntemine dönmek zorunda kalıyor\" dedi. İki çocuğunda da pompa aparatını kullanan Ruskat Sardık ise SGK\'nın da kuru sabit tutmasını ve aynı oranda ailelere yardım etmesini istedi.