(Görüntülü)DİYARBAKIR'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZANIN MOBESE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

DİYARBAKIR?DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZANIN MOBESE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI. Haber-Kamera Burak EMEKDİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi Köprülü kavşak yakınlarında, 7 Haziran günü 3 kişinin yaşamını yitirdiği, zincirleme kaza anının MOBESE görüntüsü ortaya çıktı. Kaza, 7 Haziran günü saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda bulunan Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen taksi sürücüsü Abdurahim A.\'nın kullandığı 21 TT 0806 plakalı ticari taksi, aynı yönde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 21 BJ 401 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, karşı yöne geçerek sürücüsünün adı açıklanmayan 60 BF 660 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, ticari taksi içerisinde bulunan yolculardan Azize A. ile Birgül Y. olay yerinde, taksi şoförü Abdurahim A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Yaşanan feci kaza anı ise MOBESE tarafından saniye saniye kaydedildi.