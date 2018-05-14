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(Görüntülü) Deniz Aslanı 2018 tatbikatında, Türkiye'den gövde gösterisi

    EGE Denizi'nin uluslararası karasularında, Türkiye'nin en kapsamlı şekilde icra ettiği Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı; Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan Ulaştır

14 Mayıs 2018 17:48

 

 

EGE Denizi\'nin uluslararası karasularında, Türkiye\'nin en kapsamlı şekilde icra ettiği Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı; Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Arama Kurtarma Teşkilatı\'nda yer alan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü\'nün katılımıyla fiili olarak başladı.

Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, kıyıdan 10 deniz mili uzaklıkta Ege Denizi\'nin uluslararası sularında gerçekleştirdi. Arama kurtarma faaliyetleri konusunda en kapsamlı tatbikat olan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Midilli ve Sakız adaları ile Karaburun Yarımadası arasında kalan sahada devam edecek. Tatbikat, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın sevk ve idaresinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü\'nün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi\'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden (KKTC) bir Sahil Güvenlik botunun katılımıyla yapılacak. Tatbikat, Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermeyi amaçlıyor.

İKİ SENARYO İCRA EDİLECEK

İki farklı senaryoda gerçekleştirilecek olan tatbikatta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 1 firkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, 2 ulaştırma uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan 3 korvet, 8 bot, 4 helikopter, 2 uçak, 1 Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) timi, 1 Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yapacak. Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay\'ın yanı sıra 15 ülkeden 22 yabancı gözlemci takip edecek.

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