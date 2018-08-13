(Görüntülü)Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret ettiği köyün zirvesindeki müzeye ilgi

Selçuk BAŞAR/BAYBURT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 10 Ağustos\'ta ziyaret ettiği Bayburt\'un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi\'ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu Baksı Müzesi, ilgi odağı oldu. Eski adıyla \'Baksı\', bugünkü adıyla da Bayraktar köyünde yükselen sıra dışı müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaret ettiği Bayburt\'un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi\'ne bakan tepenin üzerinde kurulu Baksı Müzesi\'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Eski adı \'Baksı\' olan Bayraktar köyündeki müzede, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatları eserleri, aynı çatı altında yan yana ve iç içe yer alıyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük araziye yayılan Baksı Müzesi projesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan\'ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüşen müze, Avrupa Konseyi\'nin 2014 yılı Müze Ödülü ile TBMM Onur Ödülü\'ne layık görüldü. Müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın müzedeki yapıtları yakından incelediğini söyledi. Prof. Dr. Koçan, \"Açık olan toprak sergimizde Alev Ebuzziya\'nın, uluslararası büyük sanatçımızın çanaklarıyla, bizim Baksılı kadınların yaptığı çömlekleri gördüler. Buradaki iki farklıymış gibi gözüken ama kültürel sürekliliği, bir bütünü oluşturan bu konseptten de çok etkilendiklerini düşünüyorum. Baksı Müzesi\'nin şu günlerde yeni projeleri var. Biz yerellikle evrenselliği bir arada düşünüyoruz. Bunlar birbirlerine bağlı kavramlar; birbirlerinden kopuk kavramlar değil. Onun için de bu yakın zamanda zaten bir amfi tiyatro yapacağız, Şair Zihni Sanat Alanı diyoruz oraya. Orada konserler verilecek. Yakında Bayburt türküleri araştırması yaptık, onu da yayınlayacağız. Bütün bunlardan dolayı da çok memnun kaldıklarını düşünüyoruz. Yerli ve milli dedikleri kavramlarla bir bağlantı kurulduğunu yakından izlemekten dolayı da kendileri son derece memnun oldular\" dedi. \'ULAŞIMLA İLGLİ SORUNLAR VAR\' Ziyaretçilerin müzeye gelmek istediğini fakat ulaşımla ilgili sorunlar yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, şunları söyledi: \"Son iki haftadır günde iki, üç otobüs birden kaldırmaya başlandı. Bir önceki hafta 270 kişi Baksı Müzesi\'ne geldi. Bu hafta 167 kişi geldi. Bu, ulaşım meselesini çözmekle ilgili bir meseledir yoksa normal olarak bizim yaz aylarında ortalama 100-150 ziyaretçimiz oluyor. Bayram aylarında 400-500 kişi olurken, konserlerde bu sayı 700-800 kişi oluyor. Eğer biz Bayburt ile burası arasındaki ulaşımı, kamu kaynakları aracılığıyla ki, belediyemiz bu konuda son derece iyi bir örnek verdi, bunu biz diğer kamu kaynaklarından da isteriz, elinde taşıma aracı olan kurumlardan da isteriz. Eğer belli günlerde bu sağlanabilirse, bizim izleyici kitlemiz olağanüstü derece artacaktır diye düşünüyorum.\" \'BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK\' Ziyarete gelenler de Baksı Müzesi\'ne hayran kaldıklarını ifade etti. Ziyaretçilerden Yusuf Altundağ, müzenin İstanbul\'daki bazı müzelerden bile daha güzel olduğunu belirterek, \"İstanbul\'da yaşıyorum. Buraya eşimin köyü olduğu için geldim. Bayburt\'ta nereler gezilir diye bir araştırma yaptık, burayı önerdiler. Gelirken bayağı tereddüt ettik, uzak bir yerdi. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk, çok farklı bir ortam var. Benim kendi düşünceme göre İstanbul\'daki bazı müzelerden bile daha güzel. Çok beğendik\" dedi.