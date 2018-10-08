(Görüntülü)Çöken ağılın çatısı altında kaldı

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR, (DHA)BURDUR merkeze bağlı Kocapınar köyünde tamir ettiği ağılının çöken çatısı altında kalan Hikmet Tunç (55) ağır yaralandı. Olayda 1 koyun telef olurken, 15 koyun enkazdan kurtarıldı. Kocapınar köyünde oturan Hikmet Tunç\'un tamir ettiği Akyokuş mevkisindeki ağılının çatısı öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çatının altında kalan Hikmet Tunç ağır yaralandı. Olayı gören köylülerin enkaz altından çıkardığı Hikmet Tunç ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hikmet Tunç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayda 1 koyun telef olurken, 15 koyun da enkazdan kurtarıldı.