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(Görüntülü)ÇELİKHAN'DA KAZA 3 YARALI

(Haber-Kamera Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)ADIYAMAN?ın Çelikhan İlçesinde, otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

30 Ağustos 2018 13:54

(Haber-Kamera Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)ADIYAMAN?ın Çelikhan İlçesinde, otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Subatan Köyü yakınlarında meydana geldi. Veysel Çakmak yönetimindeki 34 AAF 357 plakalı otomobil önünde ilerleyen Abdullahman Yerlikaya\'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen çapa motoruna arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile çapa motorunda bulunan Hakan Yerlikaya yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla kaldırıldıkları Çelikhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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