T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü)Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (3)

Çanakkale’de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2) ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ ÇANAKKALE’de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü

25 Ağustos 2018 12:20

Çanakkale’de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2) ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ ÇANAKKALE’de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü. Gelibolu\'ya geçmek isteyenler Lapseki İskelesi yoğun saatler yaşarken, tatilciler uzun süre sıra bekledi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu. Çanakkale merkez feribot iskelesinde de Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yaklaşık 5 kilometerlik kuyruk da gece boyunca devam etti. Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------- - Lapseki İskelesi - Araç kuyruğu Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ-Orhan AKTUĞ - ÇANAKKALE (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİGeliboluLapsekiAraçEceabatKilitbahirKurban BayramıLapsekiGeliboluGökçeadaKabatepeGeyikliBozcaadaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ LapsekiHaberKamera Burak GEZEN Mehmet ANDAÇOrhan AKTUĞDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24