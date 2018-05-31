(Görüntülü) Büyükelçi Serdar Kılıç ABD'ye gitti (Arşiv)





İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ABD\'nin Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından istişare için Mayıs ayında Türkiye\'ye çağrılan Büyükelçi Serdar Kılıç, görev yeri Washinton\'a gitti.



Türkiye\'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç görev yeri Washington\'a gitmek üzere saat 12.20\'de Türk Hava Yolları\'na ait uçakla Ankara\'dan İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'nda bir süre dinlenen Büyükelçi Kılıç daha sonra yine THY\'ye ait uçakla saat 14.45\'de Washington\'a hareket etti.



