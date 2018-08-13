(Görüntülü)BURSA Mudanya'da orman yangınından sonra villalar yanmayan ağaçlar ile korunacak ARŞİV

BURSA Mudanya\'da orman yangınından sonra villalar yanmayan ağaçlar ile korunacak ARŞİV Mudanya\'da orman yangınından sonra villalar yanmayan ağaçlar ile korunacak Enver Fatih TIKIR/Cansel ORUÇ/BURSA (DHA)-BURSA\'nın Mudanya ilçesinde Cumartesi günü çıkan orman yangınından sonra bölgede bulunan lüks villaların bulunduğu bölgenin çevresine olası orman yangınında geç yanan incir, ıhlamur, çınar ve erguvan ağaçları dikilecek. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yanan orman sağasındaki temizlik çalışmalarına bu hafta başlanacağını söyleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Bademli, Göynüklü ve Çağrışan Mahallelerinin muhtarları yangında 520 lüks villanın tehlike atlattığını açıkladı. Mudanya\'nın Göynüklü Mahallesi\'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00\'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Şiddetli poyrazın da etkisiyle alevler kısa sürede Çağrışan ve Bademli Mahalleri\'nde lüks villaların bulunduğu bölgeye yayıldı. Bursa-Mudanya Karayolunun çift taraflı olarak araç trafiğine kapanmasına neden olan yangın 6 helikopter 1 uçak ve 150\'ye yakın arazöz ve itfaiye aracının müdahalesi ve rüzgarın etkisini yitirmesi ile güçlükle kontrol altına alındı. İki lüks evin çatısının yandığı yangında can kaybı olmazken soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor. BİR METREKARE AĞAÇ DİKİLMEMİŞ ALAN KALMAYACAK Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, soğutma çalışmalarının ardından ormanlık alandaki yanan ağaçları temizleyeceklerini söyledi. Bu bölgeye Mudanya halkı ile fidan dikeceklerini ifade eden Akın, \"Bölgede bulunan yanık ağaçları uzaklaştırdıktan sonra tespit yapıp çevreyi temizleyeceğiz. Burada özel bir proje uyugulayacağız. Düşüncemiz 15-20 hektar olarak tahmin edilen bu alanın yeniden ağaçlandırırken saf kızıl çam ormanı olarak değil, bölgenin yüzde 20-25\'ini yangına dayanıklı, görsel olarak da değeri yüksek yapraklı ağaçlar dikeceğiz. Yerleşim yerlerinin olduğu yerlerin çevresine olası yangında çabuk alev almayan ıhlamur, çınar, incir ve erguvan gibi ağaçlar dikerek görsel kirlilik oluşturmadan bant oluşturacağız: Zarar gören diğer bölgeler ise yine saf kızılçam fidanları dikeceğiz. Dikim işlemine Şubat Marta aylarında başlayacağız. bölgenin temizlenmesine ise Eylül, Ekim aylarında başlamış olacağız\" dedi. Alanın tamamen ağaçlandıralacağının sözünü veren Akın, bir metrekare ağaç dikilmemiş alanın kalmayacağını belirtti. Zamanında müdahale ile kontrol altına alınan yangında ormanlık alana yakın olan Bademli Mahallesi\'nde 400, Çağrışan\'da 100 ve Göynüklü\'de ise 20 lüks villanın yanarak kül olmaktan son anda kurtarıldığı belirlendi. Bu arada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı orman yangını ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.