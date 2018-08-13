(Görüntülü)Berberler tepki için 'Amerikan tıraşı' yapmayı bıraktı

Müçahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Ünye ilçesinde bulunan 10 erkek berber Amerika\'ya tepki göstermek için \'Amerikan tıraşı\' yapmama kararı aldı. Amerika ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Amerika\'ya tepki gösteren Ünye ilçesindeki 10 erkek berberi, \'Amerikan tıraşı\' yapmama kararı alıp işyerlerinin camlarına \'Amerikan tıraşı yapmıyoruz\' yazısı astı. Müşteriler de alınan bu karar destek verdi. 20 yıllık berber olan Ruhi Taş, \"Amerikan tıraşını yasaklıyorum, Amerika\'yı protesto ediyorum\" dedi. Berber Fatih Memiş ise, \"Doların yükselişinden dolayı tepki göstermek amacıyla işyerimizin camına yazı yazdık ve Amerikan tıraşının yapılmayacağımızı duyurduk. Müşteriler de bu tepkimizi olumlu karşıladılar\" diye konuştu. Ünye\'de 10 yıllık berber olan Emrah Sül ise doların son dönemlerde artışı nedeniyle kendilerinin de duruma tepki göstermek istediklerini belirterk müşterilerinin bu durumu olumlu karşıladıklarını söyledi. Berbere tıraş olmaya gelen ve yazıyı gören Mehmet Kapan ise alınan kararı desteklediğini belirterek, \"Amerika bize istediği kadar uygulama yapabilir doğal haklarıdır. Ama buna hangi partiden olursa olsun şu anki hükümetimize karşı muhalefette bulunmaması lazım. Herkesin birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Esnafımızın da tepkisini ortaya koyarak böyle bir uygulama yapmasını doğru buluyorum. Çünkü birlik beraberlik olma zamanıdır. Çok güzel bir kural getirmişler. İnşallah diğer esnafa da örnek olur bu uygulama\" dedi. FOTOĞRAFLI