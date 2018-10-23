(Görüntülü)Belediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmiş (2)

Belediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmiş (2) TUTUKLANDI (KJHaber-Kamera Tolga YANIK KONYA DHA))Konya\'da, Çumra Belediye Başkanı AK Parti\'li Mehmet Oğuz\'u (45) tüfekle bacaklarına ateş ederek, yaralayan Bahattin Yalçın (46), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yalçın, çıkarıldığı mahkemece \'kasten yaralama\' suçundan tutuklandı. Çelik yelek giydirilerek, Konya Numune Hastanesi\'ne sağlık kontrolüne getirilen Bahattin Yalçın, ardından Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na teslim edildi.