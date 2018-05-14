T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü)Batman'da İsrail protestosu

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, bazı sivil toplum örgütleri ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in saldırılarını protesto etti

14 Mayıs 2018 23:16

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, bazı sivil toplum örgütleri ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını ve İsrail\'in saldırılarını protesto etti. Kalabalık bir topluluğun katıldığı yürüyüşte \'Kudüs, Filistin\'in başkentidir\' pankartı ve dövizleri açıldı. Amerika Birleşik Devletleri\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail\'in Filistin halkına yönelik saldırıları, Batman\'daki bazı sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. Protesto gösterisinde toplanan grup, sık sık \'Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD\' sloganları attı. \'Kudüs, Filistin\'in başkentidir\' pankartıyla Gülistan Caddesi\'ne kadar yürüyen kalabalık grup, ABD\'nin kararını ve İsrail\'i kınadı. Toplanan grup için Gülistan Caddesi girişinde ise Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra STK\'lar adına basın açıklamasını okuyan Fevzi Aydın, \"Büyük şeytan Amerika, İslam ümmetini hiçe sayarak Müslümanların tepki ve öfkesini önemsemeden adeta İslam ümmetine meydan okuyarak büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımaktadır. Müslümanlar olarak, İslam ülkelerinin lider ve yöneticileri olarak kutsallarımızı, dinimiz, özgürlük ve haysiyetimizi ayaklar altına almak isteyen bu şer güçlere siyasi, ekonomik ve hatta askeri olarak gereken cevap verilebilmelidir. İslam ümmetine sesleniyoruz; Amerika ve İsrail\'e anladığı dilden cevap verilmelidir. Bir taraftan onlara bağırıp öfkelenip öbür taraftan onların ürünlerini tüketirsek, ekonomilerini güçlendirirsek öfke ve bağırmamızın hiçbir yararı olmaz. Bu İslam düşmanlarını ürünlerini boykot etmeliyiz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Reşat YİĞİZBATMAN DHABATMANABDKudüsKalabalıkFilistinAmerika Birleşik DevletleriBatmanProtestoGülistan CaddesiToplananKuranı KerimDahaSTKFevzi AydınAmerikaMüslümanlarınMüslümanlarBirBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24