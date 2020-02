(Görüntülü)BAKAN PAKDEMİRLİ, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YANGINLARDA KULLANILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ (EK)

BAKAN PAKDEMİRLİ, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YANGINLARDA KULLANILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ (EK) Haber- Kamera İlker KILIÇASLAN MANİSA, (DHA)3)YANGIN KULESİNDE İNCELEME Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi\'ni ziyaret ettikten sonra Orman Genel Müdürlüğü\'nün helikopteriyle Manisa\'daki Spil Dağı Milli Parkı\'na geldi. Bakan Pakdemirli, oğlu 11 yaşındaki Burak Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile birlikte Spil Dağı\'ndaki at alanına indi. Ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Doğa ve Milli Parklar Koruma 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile birlikte Spil Dağı\'nın 1500 metre yüksekliğindeki yangın gözetleme kulesinde incelemede bulundu. Bakan Pakdemirli, oğlu Burak ile birlikte yangın gözetleme kulesinde dürbünle ormanlık alanları inceledikten sonra gözetleme kulesi personelinden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli daha sonra, telsizden, bölgede orman yangınlarında görevli tüm personelin bayramını kutladı. Bakan Pakdemirli, yangın kulesinde görevli personel ile bayramlaştıktan sonra Spil Dağı\'nın 1200 metre yüksekliğindeki at alanı mevkiine indi. Buraya pikniğe gelen vatandaşların sofrasına konuk olan Bakan Pakdemirli, bayramlarını kutlayıp hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Pakdemirli daha sonra, Spil Dağı\'ndaki orman köşkleri ve sosyal tesislerde incelemede bulunduktan sonra helikopterle Manisa\'dan ayrıldı.