(Görüntülü)Aytemiz Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu güven tazeledi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) SPOR Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor’un olağan genel kurulunda mevcut Başkan Hasan Çavuşoğlu tekrar seçildi. Aytemiz Alanyaspor’un genel kurulu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası\'nda (ALTSO) yapıldı. Mevcut Başkan Hasan Çavuşoğlu ve ekibinin oluşturduğu tek listeyle gidilen kongreye 612 üyeden 326’sı katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı\'na Cengiz Aydoğan, üyeliklere Mehmet Ali Dim, Faruk Nazif Koçak seçildi. Yapılan genel kurulda daha önce 28 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısı 26’ya düşürüldü. Genel kurula ilçe protokolü ve siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kulüp üyeleri de eşlik etti. ‘HİÇ BİR ZAMAN YILMADIK’ Faaliyet raporunun okunmasının ardından kürsüye çıkan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulübün zor günler geçirdiğini söyledi. Ligi geçen sene olduğu gibi bu sene de 40 puanla tamamladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Birlik, beraberlik olması taraftarlarımızın özellikle son maçlarda destekleriyle hep beraber bir görevi daha tamamlamış olduk. Bu işler kolay olmuyor. Kulüp yöneticiliği dünyanın en zor şeyi, bunu yapanlar da söylüyor. Hiçbir zaman da yılmadık. Geldiğimiz günden bu yana kadar 7’nci yılımızı tamamladık ve bu sürede iyi şeyler yapmaya çalıştık. Hata, yanlış mutlaka yaptık ama doğruları daha çok yaptığımız düşünüyorum” dedi. ‘FUTBOLUN İÇİNDE OLAN ŞEYLER’ Ligde yaşanan hakem hatalarına değinen Çavuşoğlu, Alanyaspor’un rahat kazacağı maçları hakem hatalarıyla kaybettiklerini savundu. Çavuşoğlu, “Canımız çok yandı. Ligi 50 puanda bitirmemiz gerekiyordu. Özellikle Karabük ve Konya maçlarını almamız gerekiyordu. Bu maçlarda kendi hatalarımız da oldu. Bunun dışında yorumcuların da hem fikir olduğu 12- 13 penaltımızın verilmeyişi oldu. Sonuç olarak bizler de hata yaptık, hakemler de hata yaptı. Futbolun içinde olan şeyler. Bizi zorlu bir süreç bekliyor. Birlik beraberlik içerisinde elimizden gelenin en iyisini yine yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza son 10 maçta bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Şehrimize tanıtım ve ticari anlamda neler kazandırıyor, bilincinde olmamız gerekiyor. Şehrin dinamikleri bunu çok daha iyi anlasa daha iyi olacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu. “NE YAŞADIĞIMIZI BİZ BİLİYORUZ” Kulübe yapılan eleştirileri değerlendiren Başkan Çavuşoğlu, şöyle dedi: “Vagner Love, Monaco\'dan 2 milyon 850 bin dolar alırken, Alanyaspor\'a 1 milyon 500 bin euroya geldi. Vagner Love bize gelirken daha büyük hedeflerini gerçekleştirmek istedi. Bunu da gerçekleştirdi. Büyük bir takımın transfer teklifi nedeniyle bizden gitmek istedi. Bir kulüpten gitmek isteyeni tutamazsın. Geç geldi, kampa katılmadı, sonuçta takımın huzurunu bozmaya çalıştı. Sonuçta gitti. Ancak giderken de bazıları bizleri eleştirdi. Ancak alırken yaşı nedeniyle bizi eleştirenler olduğu gibi, satarken de bazıları bizleri eleştirdi. Vagner kalsaydı ne getirir, ne götürürdü tartışılır. Neticede 3 milyon 750 bin liraya Vagner\'i Beşiktaş\'a verdik. Geçen yıl 40 puanla 12’nci sırada ligi bitirirken, bu yıl da Vagner’siz ligde 40 puanla 12’nci olduk. Biz kulüpte hem paramızı hem zamanımızı veriyoruz. Ne yaşadığımızı biz biliyoruz.” YENİ LİSTE Hasan Çavuşoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cevat Şenkardeşler, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fikret Arık, Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köşeoğlu, Mehmet Güler, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Fahri Özçelik, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel; denetim kuruluna ise Hasan Uysal, Hüsnü Topal, Oğuzhan Çavuşoğlu getirildi.