(Görüntülü)Atiker Konyaspor'da kongre heyecanı yaşanıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - ATİKER Konyaspor\'da adaylıklarını açıklayan 3 eski yönetim kurulu üyesi yarın başkanlık için yarışacak. Olağanüstü genel kurul kararı alan Atiker Konyaspor\'da kongre heyecanı yaşanıyor. Mevcut yönetimin aday olmadığı kongrede, eski yönetim kurulu üyeleri Zeki Çimen, Mustafa Oral ve Hilmi Kulluk yönetim kurulu listeleriyle birlikte basının karşısına çıkarak başkan adayı olduklarını açıkladılar. 193 delegenin oy kullanıp, yeni yönetim kurulunun belirleneceği kongre yarın saat 15.00\'te gerçekleşecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde kongre, 19 Haziran Salı günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek.