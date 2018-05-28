(Görüntülü)Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist etkisiz hale getirildi (Arşiv)

ANKARA, (DHA)- ARTVİN\'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun içinde bulunduğu konvoya 25 Ağustos 2016 tarihinde saldırı düzenleyen ve Jandarma Er Fatih Çaybașı\'nın (24) şehit olmasına neden olan terör örgütü PKK\'nın \'sözde\' Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli terörist ölü ele geçirildi.



İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun içinde bulunduğu konvoya 25 Ağustos 2016\'da saldırı düzenleyen teröristlerden birinin ölü ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:



\"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun içinde bulunduğu konvoya Artvin\'de saldırı düzenleyen ve bir jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında \'sözde\' Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Ulaştırma Er Fatih Çaybașı\'nın faillerinden olduğu belirlenmiştir.\"



1 ER ŞEHİT OLMUŞ, 2 ASTSUBAY YARALANMIŞTI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016\'da, Artvin Şavşat’taki programını tamamlayıp belediye binasını açmak için Ardanuç ilçesine giderken, saat 14.00 sıralarında konvoyuna Yanıklı Köyü girişinde PKK’lı teröristler dağlık bölgeden ateş açtı. PKK’lı teröristlerin açtığı ilk ateşte, konvoyun güvenliğini sağlamakla görevli jandarma aracındaki 2 astsubay hafif, sürücü er Fatih Çaybaşı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan er Çaybaşı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.