(Görüntülü)ARTVİN 59 ülke dolaştı, 2 bin parça eşyayla müze kurdu

59 ülke dolaştı, 2 bin parça eşyayla müze kurdu ARTVİN?in Hopa ilçesinde antikacı Ulvi Sinan Dişli (64) dünyanın dört bir yanında dolaştığı 59 ülke ile Karadeniz?deki köylerden 2 bini aşkın parça araç, gereç ve eşya topladı. 400 yıllık geçmişe kadar uzanan aralarında iç içe geçmeli oymalı ahşap zincir, oğlak derisinden yapılmış barutçuk, el işlemeli su matarası, radyolar, gramofonlar, çaydanlıklar, saç kesme makineleri, motorlu ve pedallı motosiklet ile günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı 2 bin çeşit eşya, Hopa?da oluşturulan yaşam müzesinde sergilenmeye başlandı. Hopa ilçesinde antikacı Ulvi Sinan Dişli (64), 40 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında 59 ülkeyi dolaştı, ilginç antika eşyalar topladı. Dişli, Hopa ilçesi başta olmak üzere Karadeniz?deki köylerden eskiden günlük yaşamda kullanılan eşyaları da biriktirmeye başladı. Antika meraklısı Dişli, geçen sürede 2 bini aşkın parça araç, gereç ve eşya topladı. Topladığı eşyalar arasında en eskisi 400 yıllık en yenisi 70 yıllık aralarında iç içe geçmeli oymalı ahşap zincir, oğlak derisinden yapılmış barutçuk, el işlemeli su matarası, radyolar, gramofonlar, çaydanlıklar, saç kesme makineleri, motorlu ve pedallı motosiklet ile günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçler yer alıyor. 2 bin çeşit eşya, Hopa Belediyesi tarafından oluşturulan yaşam müzesinde sergilenmeye başlandı. Bir yıldır ziyaret edilen müze ilgi görüyor. Ziyaretçiler müzede karşılaştıkları eskiden günlük yaşamda kullanılan eşyaları görünce duygusal anlar yaşıyor. ?40 YILLIK HAYALİMİ BİR BİNADA TOPLADIM? 40 yıldır antika eşyaları biriktirdiğini anlatan Ulvi Sinan Dişli, hayallerini tarihi bir binada bir araya getirdiğini anlattı. Dişli, ?Sürekli eski evlerden araştırmak suretiyle bulabildiğimiz kadar eşya buluyoruz. Kısa bir süre sonra bu müze bize yetmeyecek. Çok daha farklı ve çok daha fazla ürün elimizde olacak. Ağırlık verdiğimiz esas Hopa halkının yapmış olduğu ve eskiden beri kullanmış olduğu ürünlerdir. Bu müzede her şey bize ait değildir. Ama bunları yıllardan beri kullanmışsak o ürünü bizim antikamızdır diye sahipleniyoruz. Bu bize gurur veriyorö dedi. ?350-400 SENELİK ÜRÜNLERİMİZ VAR? Ziyaretçilerin müzeyi gezerken gördükleri eserler için yapılan yorumlardan çok hoşnut kaldığını belirten Dişli, ?Hopa halkının bizzat yapmış olduğu ve gurbetten getirdiği, kullanmış oldukları eşyalarla birlikte 2 bini aşkın ürün burada sergilenmektedir. Gelen grupların, bizim hoşumuza giden ? bu benim dedemde vardı?, ? bunu benim nenem kullanıyordu? gibi söylemlerinden yola çıkarak biz onların o eşyalara gülümsemeleri ve kendilerine o eşyalarla pozitif enerji vermelerini sağlıyoruz. 350-400 senelik ürünlerimiz var. Bu ürünlerin üzerlerinde tarihler vardır. En yeni ürün cumhuriyetten sonra Hopa halkının bire bir bakırla el sanatından işlemiş olduğu ürünlerimiz var. En yenisi 70 yıllıktır. Tüm Türkiye?ye mesajım benden sonra bu müze Hopa halkına ve Türkiye?ye dünyaya bir miras olarak bir hibem olacaktırö diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Müzenin dış görüntüsü Müzedeki eserlerden görüntüler Müzedeki eserlerden tanıtım Röportaj Haber-Kamera Selçuk BAŞAR ARTVİN-DHA ====================