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(Görüntülü)Akraba ailelerin silahlı kavgasında 3 ölü, 3 yaralı (2)

ÇOCUK KAVGASI YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Kırmızı ile oğlu Şeyhmus Kırmızı ve amcaoğlu Sabri Kırmızı’nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na ge

26 Mayıs 2018 00:58

ÇOCUK KAVGASI YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Kırmızı ile oğlu Şeyhmus Kırmızı ve amcaoğlu Sabri Kırmızı’nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cenazeler otopsi için morga alınırken, kanlı tabutlar ise cenaze aracı görevlileri tarafından hortumla yıkandı. Yaklaşık 1 ay önce her iki ailenin çocuklarının sokakta kavga etmesi sonucu, davul tokmağıyla bir çocuğun yaralanması üzerine aralarında husumet olduğu öğrenilen Kırmızı ailesinin fertleri, bugün barışmaya gittikleri sırada tekrar aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

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