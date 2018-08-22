(Görüntülü)AK Parti Sözcüsü Çelik Yunan yargısı darbecilerin yanında yer almıştır

Mustafa TURAPOĞLUANKARA,(DHA)-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan\'da Danıştay\'ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan\'a kaçan darbecilere iltica hakkı verip kararlaştırılmasına tepki göstererek, Açık ve net, Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Yunanistan\'da Danıştayın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan\'a kaçan darbecilere iltica hakkı verip kararlaştırılmasını değerlendirdi. Çelik, Yunanistan\'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan\'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı. Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu. Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan?da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor. Darbeciler milletimizin ve devletimizin en tehlikeli düşmanlarıdır. Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye?nin düşmanlarından yana tavır almaktadır. Darbecilere karşı mücadele terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmelidir. Terörle mücadelede çifte standartlarla davranmak teröre destek vermektir. Darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına gelmektedir. Açık ve net, Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröre karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, darbecilere karşı da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız.