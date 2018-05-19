(Görüntülü)Adana'da 19 Mayıs coşkusu

Haber-KameraAkif ÖZDEMİR ADANA, (DHA) Adana\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nın 99\'ncu yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kentte, bayram dolayısıyla ilk tören merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı\'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, anıta çelenk koydu. Törene katılanlar, bando eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden büyük kutlama töreninin yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı\'na yürüdü. Törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü ile birlikte halkın bayramını kutladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak\'ın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı ve öğrencilerin şiirler okuduğu törende, minik öğrenciler de protokol üyelerine çiçek verdi. Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilirken, halkoyunları, karate, dans ve jimnastik gösterileri sunuldu.