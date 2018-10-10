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(Görüntülü)Adana'da 11,5 ton sahte içki ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin, sahte içki imalatının yapıldığı depoya yaptığı baskında 11,5 ton kaçak içki ele geçirildi

10 Ekim 2018 16:37

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisin, sahte içki imalatının yapıldığı depoya yaptığı baskında 11,5 ton kaçak içki ele geçirildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Kayışlı Mahallesi\'nde bir adreste sahte içki imalathanesine baskın yaptı. Polis, depoda 11,5 ton sahte içki ele geçirdi. Depoda bulunan M.İ., Ş.T., A.A. ve Ç.B. gözaltına alındı. Polis kaçak içkileri imha ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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