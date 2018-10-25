(Görüntülü)Abdurrahim Albayrak: "Çok önemli 1 puan aldık"

Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA) Galatasaray 2\'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımın evinde ağırladığı Alman ekibi Schalke 04 ile berabere kaldığı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaray\'ın Schalke karşısında aldığı 1 puanın önemli olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak, \"Bizim iddiamız yine devam ediyor. 1 puan aldık. Bence çok önemli 1 puan aldık. Bu kadar eksik kadroya rağmen 1 puan aldıysak bence başarıdır. Yapacak bir şey yok. Schalke\'nin 5 puanı var, bizim ise 4 puanımız var. Schalke ile deplasmanda oynayacağız. İnşallah bu maçlarda biz bir beraberlik, bir galibiyet çıkardığımız takdirde gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Bugün hakikaten 1 puana sevinmemiz lazım. Gerçekten çok eksiğimiz vardı. Eksikliklerimize rağmen 1 puan aldıysak, demek ki iyi işler yapıyoruz\" diye konuştu. Maça gelen taraftarlara teşekkürlerini sunan Albayrak, \"Muhteşem bir taraftarımız var. Her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadılar. İlgi çok fazlaydı. Hiçbir boş yer kalmadı. Hepsine teşekkür ederim\" açıklamasını yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Abdurrahim Albayrak\'ın açıklamaları