(Görüntülü)96 yaşında kalça kırığıyla girdi, yürüyerek çıktı

Buse ÖZEL/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da yaşayan, 96 yaşındaki Rabia Süer bir gece yarısı evde tuvalete gitmek isterken düştü. Düşme sonucu şiddetli ağrı ile hastaneye kaldırılan yaşlı kadında kalça kırığı olduğu tespit edildi. Yakınındaki birçok kişi kalça kırığının tehlikesi nedeniyle endişelenirken 96 yaşında Rabia Süer minimal invaziv denilen daha küçük bir kesiden yapılan kalça protezi ameliyatı ile 4 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi\'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Humam Baki, kalça kırığı geçirmiş hastaların yüzde 15 ile 30\'unun ilk 1 yıl içerisinde hayatını kaybettiğini, 80 yaş üstünde olan hastalarda bu oranın yüzde 30 olduğunu belirtti. MİNİK BİR KESİ İLE AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi\'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Humam Baki, hastanın sol kalçasında kırık ile hastaneye geldiğini, hastanın kan sulandırıcı kullanması nedeniyle 1 hafta bekledikten sonra ameliyat edildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"96 yaşındaki hastamız evde düşme sonucu bize başvurdu. Yapılan fizik muayenelerde ve çekilen grafilerde sol kalça kırığı tanısı koyuldu ve cerrahi için hazırladık. Bu kırık çok tehlikeli bir kırıktır. Cerrahi müdahale yapılmadan hastanın yürümesi mümkün değildir ve hasta yatağa bağlı kalırsa çok ciddi komplikasyonlar meydana gelebilir. Hastamız da daha önce beyin felci geçirdiği için nöroloji ve kardiyoloji branşlarımızdan da destek alarak hastamızı hazırladık. Çok ciddi ilaç ve kan sulandırıcı kullandığı için hastamızın ameliyat hazırlığı 5 gün sürdü. Hastamız hazır olduğunda minimal invaziv dediğimiz teknik ile titanyum çivi koyarak hastamızı ayağa kaldırdık. Ameliyatın ardından da hastamızı yoğun bakıma aldık. İkinci gün yatağa aldık ve yürüttük. Dördüncü gün de evine taburcu ettik.\" \"YAŞLILARDA EK HASTALIKLAR NEDENİYLE TEDAVİ DAHA ZOR OLABİLİYOR\" Yaşlı hastalarda ek hastalıkların da olması nedeniyle kalça kırığı ameliyatı sonrasının hayati risklerine değindi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Bu hastalarımızda diyabet, tansiyon, kalp nefes darlığı, astım, KOAH gibi hastalıklar olabiliyor. Bu hastamızda mesela KOAH vardı ve öncesinde de beyin felci geçmişi vardı ve adele gücü de zayıftı. O nedenle doğru endikasyonla iyi bir cerrahi yaparak hastayı ayağa kaldırabiliyoruz. Ameliyat süresi yaklaşık 30 dakikaydı ve açmadan yaptığımız için kan kaybı da olmadı ve hastamız rahat bir şekilde hareket etmeye başladı. Dördüncü günde de taburcu ettik.\"