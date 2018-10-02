(Görüntülü)62 yaşında sürücü belgesi aldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 3 çocuk annesi Hatice Kuş (62), 44 yıllık tanker şoförü eşi Necati Kuş’a özenerek sürücü belgesi aldı. Kent merkezinde yaşayan ev kadını Hatice Kuş, yıllardır şoförlük yapan eşinden esinlenerek sürücü belgesi almaya karar verdi. Kızı Özlem Civelekoğlu\'nun desteğiyle kentte bulunan bir sürücü kursuna kayıt olan Hatice Kuş, önce yazılı sınavlarda başarılı oldu. Hatice Kuş, ardından ise direksiyon sınavını başarıyla tamamlayarak B sınıfı sürücü belgesi almaya hak kazandı. Eşinin şoförlük yapması nedeni ile ona sürekli özendiğini belirten Hatice Kuş, \"Hep öğreneyim, derdim fakat olmadı. Bunu kendime hedef yaptım, \'ben bu ehliyeti alacağım\' diye. Kızım beni teşvik etti, \'anne alalım, sen bu kapasiteye sahipsin\' dedi. Yaşım itibarıyla biraz zor olsa da arabanın en zor olanını seçtim, manuel vitesli olanı. Biliyorsunuz otomatik vites her zaman kolaydır\" dedi. Kendi yaşındakilere sürücü belgesi almaları konusunda tavsiyede bulunan Hatice Kuş, \"Hayatta hep faal olmak lazım. Boş durmayı sevmiyorum, kendimi genç hissediyorum. Ruhum yaşlansa ben bunu yapamam zaten\" diye konuştu. Sürücü kurusu eğitmeni Ahmet Ay ise \"Şu anda Hatice ablamız ile çok güzel bir eğitim süreci geçiriyoruz. Kendisi beklemediğimiz bir performans sergiledi. Biz inşallah Hatice ablamızı trafikte kurallara uyan iyi bir sürücü olarak trafiğe katacağız\" dedi.