(Görüntülü)233 kilo eroinle yakalan eski uzman çavuşun lüks yaşamı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, mobilya, yatak ve baza imalathanesinde yurt dışına çıkarılmak üzere sandıkların içerisine gizlenmiş 233 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun gözaltına alınan 3 kişiden eski uzman çavuş Hasan E.\'ye (40) ait olduğu, şüphelinin lüks bir yaşam sürdüğü belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 3 ay süren teknik takibin ardından Güneydoğu\'dan yüklenen eroinin yurt dışına götürülmek istendiği ihbarını aldı. Kayseri\'de Organize Sanayi Bölgesi 47. Cadde\'de bulunan mobilya, yatak ve baza fabrikasına gelen TIR, tahta sandıklar içindeki eroini, fabrikanın duş kabini bölümüne indirdi. Takibi sürdüren narkotik polisi, fabrikaya yaptığı baskında fabrika içinde bulunan depo sorumlusu eski uzman çavuş olduğu öğrenilen Hasan E., O.K. (31) ve İ.E.\'yi (60) gözaltına aldı. Narkotik köpeği Jack ve narkotik polislerinin yaptığı aramada yurt dışına gönderilecek 15 tahta sandık içerisinde 233 kilo 328 gram eroin bulundu. Piyasa değeri 13 milyon lira olan eroinin Kayseri tarihinde bir seferde en fazla ele geçirilen eroin olduğu ifade edildi. Fabrikada ele geçirilen eroin yüklü kasalar, polisler tarafından taşınarak kamyona yüklendi. Baskının yapıldığı fabrikaya gelen Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, operasyonu yapan polisleri tebrik etti. Operasyonda gözaltına alınan ve ele geçirilen uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği öne sürülen evli 4 çocuk babası eski uzman çavuş Hasan E. ile O.K. ve İ.E.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. Hasan E.\'nin lüks bir yaşam sürdüğü bildirildi.