(Görüntülü)2-Gurbetçi aile, köpekleri 'Angel'e gözyaşlarıyla veda etti

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- HOLLANDA\'dan Muğla\'nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi Çıldır ailesi, konakladıkları otelde başka bir köpeğin saldırısı sonucu ölen \'Angel\' isimli köpeklerini Edirne\'nin Uzunköpü ilçesinde gözyaşları arasında hayvan mezarlığında toprağa verdi. Meryem Çıldır, köpeğine, \"Bembeyaz kızım benim, kıyamam ben sana, prensesim yavrum\" diyerek veda etti. Hollanda\'da yaşayan gurbetçi Meryem ve Erkan Çıldır çifti 3 kızları ve Terrier cinsi 6 yaşındaki \'Angel\' isimli köpekleriyle birlikte tatile geldi. Muğla\'nın Fethiye ilçesinde hayvan dostu otele yerleşip tatillerini geçiren ailenin köpeği, havuz başında otel sahibinin Dogo cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından köpeğin saldırısından güçlükle kurtarılan ve ağır yaralanan \'Angel\', sahipleri tarafından önce ilçede veterinere, ardından da 200 kilometre uzaklıkta Antalya\'da hayvan hastanesine götürüldü. 6 saatlik operasyon geçiren köpek, iki gün kaldığı yoğun bakımda öldü. Tatilleri köpeklerin ölümüyle zehir olan Çıldır ailesi, \'Angel\'i Türkiye\'de toprağa verip, Hollanda\'ya dönme kararı aldı. Aile, yaptığı araştırmada Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan mezarlığı bulunduğunu öğrenince burada toprağa verme kararı aldı. Angel, hayvan mezarlığı yetkilileri tarafından Antalya\'dan özel araçla alınarak, yaklaşık bin kilometre mesafedeki Uzunköprü\'deki mezarlığa getirilip, burada açılan mezara özel yatağı ile gömüldü. GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Köpeğinin gömüldüğü sırada Meryem Çıldır, gözyaşlarına hakim olamadı. Çıldır, \"Bembeyaz kızım benim, kıyamam ben sana, prensesim yavrum. Rahat uyu bak arkadaşlarında var burada\" diyerek ağladı. Hollanda\'da otelde çalışan Meryem Çıldır, ölen köpeklerini 6 haftalıkken sahiplendiğini belirterek, \"Kızım\" dediği köpeğini koruyamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Köpeğinin mezarına pembe renkli taç bırakan Çıldır, \"Tatile kızımla gelebilmek için kara yolunu tercih ettik. Allah\'tan gelen bir şey isyan etmiyoruz, ama çok acı. Kızım öyle 2 gün acı çekti hepimiz şoktayız. Resmen travma yaşadık, böyle bitmeseydi sonu. Kızım çok keyifliydi hastaneden çıkınca rahat yatsın uyusun diye özel yatak aldık ama sonsuz uyuyacak. Onunla birlikte gömdük. Hayatımız artık bir eksikle yaşamaya devam edeceğiz. Aramızda çok güçlü bağ vardı, benim 3 kızım vardı o da benim 4\'üncü kızımdı. Çok sevimliydi ilgiyi çok severdi. Giyinmeyi çok severdi. Çok süslüydü, çok temizdi. Tabi ki her köpek öyledir de böyle bir bağ kurulması, anlatılmaz yani. Vicdanım rahat değil kızımı koruyamadım diye. Rahat değilim bilmiyorum nasıl devam edecek hayatımız. Hiç saldırgan değildi ısırmasını bilmezdi. Çok güzeldi. Kanı yerde kalmayacak. Hiçbir şey olmamış gibi sırtımızı dönüp gidemiyoruz. O bana emanetti, ben ona yemek vermezsem su vermezsem zaten ölüp giderdi. Ama ben ona bütün sevgimi verdim. O benim omuzum da hep yatardı. Omzuma kızımın hemen dövmesini yaptıracağım. Hep yanımda olsun benim diye\" dedi. Hollanda İçişleri Bakanlığı\'nda çalışan Erkan Çıldır, köpeklerinin gömüldüğü sırada üzüntü yaşarken bir yandan da eşi Meryem Çıldır\'ı teselli etmeye çalıştı. Fethiye\'deki otelde köpeklerinin başka köpeğin saldırısını önlemeye çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını anlatan Erkan Çıldır, tatillerinin kendilerine büyük üzüntü yarattığını ve 3 çocuklarının da psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Köpeklerinin ağır yaralanmasını ardından hayatta kalması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ancak kaybettiklerini belirten Erkan Çıldır, yasal haklarını sonuna kadar arayacaklarını ve jandarmaya giderek, otel sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Erkan Çıldır, şöyle dedi: \"Köpeğimizi Edirne\'deki hayvan mezarlığına getirdik. Burada toprağa verdik. Köpeğimiz bize 6 haftalıkken geldi, 6 yaşındaydı. Daha çok küçüktü. Biz onu kendi çocuklarımızdan ayırt etmiyorduk. Çok acı oldu, herkes perişan, çocuklarımız eşim çok kötü. Dışarıda bir sokak köpeği ısırsa bu kadar acı olmazdı ama gittiğimiz otelin sahibinin köpeğinin bunu yapması çok üzdü. Otel sahibin açıklamasını takip ettim bizim köpek onu tahrik etmiş, tasmasını falan koparmış, bunlar hepsi uydurma böyle bir şey yok. Bizim küçücük köpeğimizin havlamasından tahrik oluyorsa diyecek bir şey bulamıyorum. Yüce adalete inanıyoruz, bu işin sonunu böyle bırakmayacağız\" dedi. Gurbetçi ile köpekleri \'Angel\'i Uzunköprü\'deki hayvan mezarlığında toprağa verdikten sonra üzüntü içinde mezarlıktan ayrılıp, yaşadıkları Hollanda\'ya karayoluyla döndü.